В Чернигове посреди города вырос гриб-монстр, его считают деликатесом (видео)

Он может вырастать до 15 кг

Огромный гриб нашли прямо посреди Чернигова. На улице Магистратская мужчина наткнулся на дождевик-великан.

Видео поразительной находки опубликовал Telegram-канал "Труха Чернигов". Дождевик просто огромный, однако перезрелый, поэтому в пищу уже не годится.

Гриб-дождевик или пырхалка — настоящий деликатес

Гриб-дождевик еще называют, пырхалка или пыльник. Эти названия он получил потому, что сухой дождевик, если на него наступить, или хлопнуть ладонью, "пырхает" облачком мелких спор, напоминающей пыль.

Пырхалка

Дождевики выглядят очень привлекательно

Дождевики имеют шаровидную, иногда похожую на лампочку форму и у них нет ножки. Они белого или сероватого цвета. Бывают как маленькие, диаметром 2-3 см, так и настоящие великаны. Дождевик гигантский (Calvatia gigantea) может достигать впечатляющих размеров — до 50 см в диаметре, весом до 10-15 кг.

Грибники часто делятся кадрами своих находок

Это довольно распространенный представитель грибной семьи, произрастающий практически по всей территории Украины, Европы и Северной Америки. Его можно встретить как в хвойных, так и в лиственных лесах, на лесных полянах, опушках, а иногда даже в городских парках и на газонах. Сезон дождевиков начинается в июле и продолжается до поздней осени. Больше их появляется после обильных дождей, что и дало название этим грибам.

Дождевик съедобный и вкусный. Однако при одном условии: он должен быть молодым, упругим и белым внутри. Перезревая, внутри гриб становится желто-зеленым и приобретает неприятную консистенцию и запах. Он не становится ядовитым, но в пищу уже непригоден.

Дождевики считаются деликатесом во многих кухнях мира. Их вкус очень изысканный, а структура напоминает нежный сыр. Дождевики можно жарить, варить, добавлять в супы, а также мариновать.

