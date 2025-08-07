Это должен знать каждый: как выбрать грибы, чтобы не отравиться
Важно учесть, что употребление дикорастущих грибов, консервированных в домашних условиях, может привести к заболеванию ботулизмом
Во время грибного сезона многие покупают этот продукт на прилавках магазинов, с рук или собирают в лесах сами. Однако это может крайне небезопасно.
В Госпродпотребслужбе Украины в Закарпатской области рассказали, какие требования безопасности по употреблению дикорастущих грибов следует знать и соблюдать. Всего есть несколько основных правил, которые нужно просто запомнить.
- Желательно отказаться от потребления дикорастущих грибов, вместо этого предпочесть искусственно выращенные шампиньоны и вешенки;
- Покупайте грибы только в специально предназначенных для этого местах – в заведениях розничной торговли, где обеспечено наличие соответствующей маркировки с информацией для потребителя о происхождении, безопасности и качестве продукта, или на агропродовольственных рынках, где в лабораториях Госпродпотребслужбы исследуются продукт на содержание радионуклидов.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках, с рук, в местах несанкционированной торговли или у продавцов на дорогах.
Если же вы хотите собирать грибы самостоятельно, тогда обратите внимание на эти правила:
- не берите неизвестные вам грибы;
- остерегайтесь пластинчатых грибов;
- откажитесь от старых, перезрелых или очень молодых грибов, у которых нечетко выражены морфологические признаки;
- опасные грибы, растущие вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях, так как грибы обладают способностью накапливать тяжелые металлы;
- при засухе грибов лучше не собирать вообще, поскольку в жаркую погоду гриб теряет воду и накапливает токсины;
- внимательно проверьте собранные грибы, прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;
- не употребляйте сырые грибы;
- отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не менее трех) в течение 30 минут, сливая каждый раз бульон (не используйте его для приготовления других блюд);
- готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не больше суток.
Украинцам также напоминают, что употребление дикорастущих грибов, консервированных в домашних условиях, может привести к заболеванию ботулизмом. Возбудитель ботулизма развивается в условиях низкого содержания кислорода и может попасть в консервированные грибы.
Также отмечается, что употребление грибов категорически противопоказано детям. Грибные блюда также советуют исключить беременным, кормящим грудью, пожилым людям, а также людям, имеющим заболевания ЖКТ.
"Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. При появлении каких-либо симптомов пищевого отравления после употребления грибов важно сразу обращаться к врачу. Немедленно вызывайте скорую помощь и акцентируйте внимание на том, что больной употреблял грибы!", — рассказали в Госпотребслужбе.
