Это должен знать каждый: как выбрать грибы, чтобы не отравиться

Важно учесть, что употребление дикорастущих грибов, консервированных в домашних условиях, может привести к заболеванию ботулизмом

Во время грибного сезона многие покупают этот продукт на прилавках магазинов, с рук или собирают в лесах сами. Однако это может крайне небезопасно.

В Госпродпотребслужбе Украины в Закарпатской области рассказали, какие требования безопасности по употреблению дикорастущих грибов следует знать и соблюдать. Всего есть несколько основных правил, которые нужно просто запомнить.

Желательно отказаться от потребления дикорастущих грибов , вместо этого предпочесть искусственно выращенные шампиньоны и вешенки;

, вместо этого предпочесть искусственно выращенные шампиньоны и вешенки; Покупайте грибы только в специально предназначенных для этого местах – в заведениях розничной торговли, где обеспечено наличие соответствующей маркировки с информацией для потребителя о происхождении, безопасности и качестве продукта, или на агропродовольственных рынках, где в лабораториях Госпродпотребслужбы исследуются продукт на содержание радионуклидов.

– в заведениях розничной торговли, где обеспечено наличие соответствующей маркировки с информацией для потребителя о происхождении, безопасности и качестве продукта, или на агропродовольственных рынках, где в лабораториях Госпродпотребслужбы исследуются продукт на содержание радионуклидов. Не покупайте грибы на стихийных рынках, с рук, в местах несанкционированной торговли или у продавцов на дорогах.

Если же вы хотите собирать грибы самостоятельно, тогда обратите внимание на эти правила:

не берите неизвестные вам грибы;

остерегайтесь пластинчатых грибов;

откажитесь от старых, перезрелых или очень молодых грибов, у которых нечетко выражены морфологические признаки;

опасные грибы, растущие вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях, так как грибы обладают способностью накапливать тяжелые металлы;

при засухе грибов лучше не собирать вообще, поскольку в жаркую погоду гриб теряет воду и накапливает токсины;

внимательно проверьте собранные грибы, прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;

не употребляйте сырые грибы;

отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не менее трех) в течение 30 минут, сливая каждый раз бульон (не используйте его для приготовления других блюд);

готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не больше суток.

Как не отравиться грибами. Инфографика: Госпродпотребслужба

Украинцам также напоминают, что употребление дикорастущих грибов, консервированных в домашних условиях, может привести к заболеванию ботулизмом. Возбудитель ботулизма развивается в условиях низкого содержания кислорода и может попасть в консервированные грибы.

Также отмечается, что употребление грибов категорически противопоказано детям. Грибные блюда также советуют исключить беременным, кормящим грудью, пожилым людям, а также людям, имеющим заболевания ЖКТ.

"Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. При появлении каких-либо симптомов пищевого отравления после употребления грибов важно сразу обращаться к врачу. Немедленно вызывайте скорую помощь и акцентируйте внимание на том, что больной употреблял грибы!", — рассказали в Госпотребслужбе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое мороженное лучше не покупать в магазинах. Не все холодные десерты с полок супермаркета безопасны для здоровья.