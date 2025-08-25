У Чернігові посеред міста виріс гриб-монстр, його вважають делікатесом (відео)

Він може виростати до 15 кг

Величезний гриб знайшли просто посеред Чернігова. На вулиці Магістратська чоловік натрапив на дощовик-велетень.

Відео вражаючої знахідки опублікував Telegram-канал "Труха Чернігів". Дощовик просто величезний, проте перестиглий, тому в їжу вже не годиться.

Гриб-дощовик або порхавка — справжній делікатес

Гриб-дощовик ще називають, порхавка чи пильовик. Ці назви він отримав тому, що сухий дощовик, якщо на нього наступити, чи плеснути долонею, "порхає" хмаринкою дрібних спор, що нагадує пил.

Порхавка

Дощовики виглядають дуже привабливо

Дощовики мають кулясту, інколи схожу на лампочку форму та не мають ніжки. Вони білого чи сіруватого кольору. Бувають як маленькі, діаметром 2-3 см, так і справжні велетні. Дощовик велетенський (Calvatia gigantea) може досягати вражаючих розмірів — до 50 см у діаметрі, вагою до 10-15 кг.

Грибники часто діляться кадрами своїх знахідок

Це досить поширений представник грибної родини, росте практично по всій території України, Європи та Північної Америки. Його можна зустріти як у хвойних, так і в листяних лісах, на лісових галявинах, узліссях, а іноді навіть у міських парках та на газонах. Сезон дощовиків починається в липні і триває до пізньої осені. Найбільше їх з'являється після рясних дощів, що й дало назву цим грибам.

Дощовик їстівний та дуже смачний. Проте за однієї умови: він має бути молодим, пружнім та білим всередині. Перезріваючи, всередині гриб стає жовто-зеленим та набуває неприємної консистенції та запаху. Він не стає отруйним, проте в їжу вже непридатний.

Дощовики вважаються делікатесом у багатьох кухнях світу. Їх смак дуже витончений, а структура нагадує ніжний сир. Дощовики можна смажити, варити, додавати до супів, а також маринувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди їхати по гриби на Волині. Всі секрети "тихого полювання" та найгрибніші місця області.