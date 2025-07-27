Некрасивый, но вкусный: редкий деликатесный гриб нашли под Луцком (фото)

Такой гриб легко пропустить из-за темного цвета

В Волынской области грибники встретили редкий для наших краев гриб — черную лисичку. В Европе его считают деликатесом.

Об этом сообщили пользователи сети в сообществе "Грибники Волыни" в Facebook. Отмечается, что грибы были найдены 26 июля в селе Струмовка, в пригородах Луцка.

"Тихая охота удалась. Теперь есть еще одно место с довольно редкими черными лисичками", — говорится в сообщении.

Черная лисичка

Грибы растут кластерами

Выглядит не очень аппетитно

Автор фото в комментариях отметила, что из них получается отличная приправа.

Как известно, этот гриб называется вороночник рожковидный, однако в быту его чаще называют черной лисичкой. Распространен он практически по всей умеренной зоне северного полушария — его можно найти от Европы до Японии и даже в США. В Украине его можно найти на правобережной части страны в лесостепи и в горах.

В пищу употребляются лишь шляпки, которые перед готовкой надо отварить 15 минут. Затем их можно варить, жарить или сушить. В кухнях европейских стран его также используют для приготовления соусов и приправ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о грибных местах Винницкой области. Мы писали, где искать грибы, как избежать отравления и что говорит закон о сборе лесных даров.