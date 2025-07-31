Куда ехать по гриби на Волыни: все секреты "тихой охоты" и самые грибные места области

Путеводитель по грибным местам Волыни

Волынские леса этим летом превзошли все ожидания грибников. Обильные дожди и теплая погода создали идеальные условия для роста белых грибов, лисичек и опят.

Старовиживщина, Цуманская пуща и окрестности Луцка стали самыми популярными направлениями для "тихой охоты".

Топовые грибные места Волыни

Цуманская пуща остается безоговорочным фаворитом среди волынских грибников. Люди публикуют множество фото именно из этой локации. Чаще всего белые грибы здесь растут на опушках, где березки смешаны с сосной, а также в дубовом лесу.

Цуманская пуща

Кадыще, Цуманьская пуща

Старовиживщина привлекает грибников стабильными урожаями разных видов грибов. Здесь собирают целыми корзинами, а результаты "тихой охоты" регулярно появляются в соцсетях с гордыми подписями об удачных находках. Местные леса особенно богаты подосиновиками и подберезовиками, которые растут большими группами.

Староживовщина на карте

Старовиживщина не отстает от Цуманской пущи

Вот такими красавцами хвалятся в сети

Да, здесь собирают целые багажники грибов

Маневиччина славится лисичковыми местами. В лесах поселка Маневичи находят польские грибы, а за лисичками едут в деревни Оконск, Софияновка и Череваха. Леса возле Галузии, Серхова и Прилесного богаты подосиновиками, подберезовиками и белыми грибами.

Маневичи, Волынская область

Такие экземпляры есть на Маневиччине

Невероятный урожай

Маневичский лес не перестает удивлять

Владимирщина в этом году особенно щедра на белые грибы. Грибники хвалятся целыми багажниками находок. В селе Устилуг (почти не на границе с Польшей) собирают целыми охапками, а местные утверждают, что такого урожая не было несколько лет.

Устилуг, Владимирщина

Урожай 2025 года

Владимирский район имеет чем порадовать

Ковельский район также богат грибами. В селах Обенижи, Пульмо, Байковцы люди собирают полные ведра грибов. Около села Пульмо вблизи Шацка особенно много лисичек, а у Залухова на Ковельщине находят настоящие "грибные трофеи".

Пульмо, Ковельский район

В Шацких лесах

Удачная "тихая охота"

Урожай лесов Ковельщины

Лисички, Пульмо, Ковельщина

Зверевское лесничество стало ближайшей к Луцку локацией для тех, кто не может далеко выезжать из города.

Зверев на карте

Рядом с Луцком есть отличные локации

Урожай Зверевщины

Где запрещено собирать

Закрыты для посещения лесные массивы Заболоттовской и Самаровской общин Ковельского района, леса Камень-Каширской и Любешевской общин в Камень-Каширском районе.

Заболотье, Ковельский район

Самары, Ковельский район

Камень-Каширская и Любешевская общины

Штрафы за нарушение: с октября 2024 за незаконный сбор на запрещенных территориях – от 425 до 850 гривен. Но обычным гражданам, собирающим для себя в разрешенных лесах, переживать не стоит.

Запретные зоны:

Национальные парки и заповедники

Приграничные территории

Ботанические сады, дендропарки

Зоны с табличками "Заповедная территория"

Секреты успешного сбора

Лучшее время для "тихой охоты" — ранний час, желательно в 6 утра, пока прохладно. После дождя без грома грибы активно растут, но если во время дождя гремело, лучше подождать день-два.

Не надо идти в лесные заросли – белые грибы часто находят прямо у тропинок. Грибы нужно выкручивать, а не срезать, так лучше для грибницы. Большие старые экземпляры следует оставлять для размножения.

Во влажную погоду грибы ищут на холмах и лужайках, в сухую – в тени и низменностях. Обязательно брать плетеную корзину или ведро – в пакете грибы "задыхаются".

Грибной календарь 2025

Календарь грибника

Май-июнь: первые маслята, сыроежки и лисички.

первые маслята, сыроежки и лисички. Июнь-август: пик сезона белых грибов, лисичек и опят.

пик сезона белых грибов, лисичек и опят. Сентябрь-октябрь: опята, грузди и сыроежки до глубокой осени.

Опытные грибники говорят, что лучшие результаты дает сбор в период растущего месяца, когда грибы содержат больше влаги.

Опасные двойники

Бледная поганка – самый страшный враг грибника. Ее легко спутать с шампиньонами, но главный признак ядовитого гриба – белое "яичко" у основания ножки.

Бледная поганка

Ненастоящие опята похожи на настоящие, но у них нет белой юбочки под шапкой, они плохо пахнут и имеют желтые пластинки.

Опята ненастоящие

Правила безопасности:

Собирайте только знакомые грибы

Не берите у дорог и промышленных зон

Не пробуйте сырые грибы на вкус

Варите в двух водах минимум 30 минут

Не давайте детям, беременным, пожилым людям

Симптомы отравления – тошнота, рвота, боли в животе – появляются через 1-24 часа. При первых признаках немедленно к врачу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о грибных местах на Львовщине. Мы рассказывали, куда ехать за белыми грибами и лисичками, чтобы принести домой полную корзину.