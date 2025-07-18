В украинских лесах растет мистический гриб с целительной силой. Вас удивит его форма (фото и видео)

Он даже "снимается в кино"

Грибной сезон уже начался в Украине – на Прикарпатье настоящий грибной бум. В нашей стране насчитывается около 500 видов съедобных грибов, среди них как широко известные, так и очень экзотические.

В сети рассказали о древесном грибе-ухе (Auricularia auricula-judae). Он удивительно похож на настоящее человеческое ухо. Гриб имеет плотную желеобразную текстуру и волнистую форму. Цвет гриба-уха – коричнево-прозрачный. В Украине аурикулярия ухообразная встречается редко, поэтому считается деликатесом.

Кажется, что лес слушает своих гостей

Этот гриб имеет несколько названий: древесное ухо, аурикулярия ухообразная, или иудино ухо, муэр. Растет он на мертвой древесине, особенно на бузине, в затененных лесах. В сухую погоду гриб скукоживается, но после дождя "оживает" и снова становится похожим на ухо. Даже полностью высохший гриб снова становится "живым", попав во влажную среду.

Почему этот гриб называют "иудино ухо"

Муэр считается деликатесом

По одной из версий, Иуда, предатель Иисуса Христа, повесился на бузине. Поскольку гриб древесное ухо чаще всего растет именно на этом дереве, в народе гриб называют "иудино ухо".

Можно ли его есть

Аурикулярия – съедобный гриб четвертой категории (наряду с опятами, рядовками). Этот гриб популярен в азиатской кухне. Его добавляют в супы, жареные блюда, салаты. Древесное ухо придает блюдам хрусткость и способно насыщаться вкусами специй.

Лечебные свойства

В Китае этот гриб выращивают на фермах

Кроме кулинарии, аурикулярию используют в медицине. В Китае его применяют для очищения легких, улучшения кровообращения и снижения холестерина.

Кожа инопланетян

Вид и текстура древесного уха настолько экзотична, что его используют при создании фильмов. В кино гриб "играет" "кожу" инопланетян.

Ранее "Телеграф" рассказывал о грибных местах Винницкой области. Мы писали, где искать грибы, как избежать отравления и что говорит закон о сборе лесных даров.