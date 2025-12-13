Одесса – под плотным огнем. Город атаковали ракетами и десятками дронов (детали и видео)

В областном центре перебои со светом, водой, связью

В субботу, 13 декабря, Россия массированно атаковала Одессу и область. Ночью враг бил по городу ракетами, а с утра атакует беспилотниками.

Что нужно знать:

Одесса с ночи до утра находится под плотным вражеским обстрелом ракетами и дронами

По предварительным данным, враг атакует энергетику

В городе возникли перебои со светом, водоснабжением и связью

Около 1:30 в областном центре раздался мощный взрыв, перед этим Воздушные Силы предупреждали о движении вражеских ракет. Отмечалось, что две группы "Калибров" двигались на север Одесской области по кругу.

Ближе к 3 утра на Одесскую область враг направил "Кинжалы", снова прогремели взрывы. Важный момент, что в ходе этой атаки в Одессу летело не только со стороны моря, как обычно, но со всех сторон.

По предварительным данным, РФ била баллистикой по объектам энергетической инфраструктуры области. В сети пишут, что около 90% Одессы остались без света и воды, есть проблемы со связью.

Как сообщал "Телеграф", днем 12 декабря в Одесской области раздались взрывы. Враг атаковал Одесчину баллистикой и дронами. В результате в порту Черноморска вспыхнуло судно. Под ударом находился также порт Одессы.