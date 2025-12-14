Еда за окном и сушка волос в магазине. Как Одесса вторые сутки живет без света (фото, видео)

Для обеспечения правопорядка на улице Одессы выведен практически весь личный состав полиции

Недавние российские обстрелы Одессы и области разрушили критическую инфраструктуру, оставив жителей города без энергоснабжения, воды и отопления. Уже вторые сутки люди находятся в сверхсложных условиях.

Жители Одессы с изобретательностью справляются с жизненными трудностями. Чтобы в этом убедиться, "Телеграф" собрал некоторые интересные сообщения из социальных сетей.

Что нужно знать:

После российских обстрелов почти весь город остался без электроэнергии, отопления, водоснабжения и водоотведения

Муниципальные и аварийные службы уже приступили к восстановительным работам

Медицинские заведения, магазины и сфера обслуживания продолжают работать благодаря генераторам

Оставшиеся без электроэнергии одесситы устраивают холодильники на подоконниках своих квартир. А еду готовят на газовых примусах.

Городские торговые центры тоже переполнены. В общем, люди пытаются зарядить свои гаджеты и павербанки, однако некоторые умудряются сушить волосы с помощью домашнего фена.

Журналистка и общественный деятель из Одессы Зоя Казанжи отмечает, что в городе возобновляется электроснабжение, но до ощутимых результатов еще достаточно далеко.

"В Одессе организуют горячую еду для нуждающихся. Food Train базируется на железнодорожном вокзале. Возобновляют электроэнергию в портах Одессы и области. Сложная ситуация в медицинских учреждениях. Не все, к сожалению, могут полноценно работать. Полиция еще позапрошлой ночью объявила общий сбор, на улицы города выведен практически весь личный состав. Полицейские патрули следят за порядком", — написала она.

Журналистка отметила, что в городе ощущаются проблемы в работе мобильной связи, поскольку имеющихся генераторов и аккумуляторов недостаточно. Также ощущается дефицит питьевой воды. В бюветы выстраиваются огромные очереди.

Что говорят в МВА

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что за минувшие сутки энергетики частично возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры города.

"Работы продолжаются круглосуточно с учетом ситуации безопасности, чтобы как можно быстрее восстановить тепло и воду в каждом доме", — написал Лысак.

