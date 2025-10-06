За океаном есть своя Одесса: маленький поселок "живет" среди городов США (фото)

В маленьком поселении штата Нью-Йорка живет чуть более 500 человек, если верить данным за 2020 год

Во многих странах мира существуют улицы и населенные пункты, названия которых связаны с Украиной. На другом континенте есть поселок, который носит название нашей Одессы.

Поселок Одесса (англ. Odessa) расположен в округе Скайлер штата Нью-Йорк, США. Это небольшая община с населением около 517 человек (по состоянию на 2020 год). Несмотря на маленькие размеры и небольшое количество местных, Одесса сохраняет свой сельский "характер" и спокойную атмосферу, присущую маленьким американским поселениям.

Одесса чем-то напоминает украинские поселки: узкие улицы, простые дома, состояние дорог и т.д. Хотя поселок и небольшой, но на улицах нет мусора и он обеспечен всем необходимым для комфортной жизни: здесь есть школы, магазины, кафе и рестораны, автосервисы, почта и спортивный клуб.

