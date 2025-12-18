Монохром против цвета: LensCulture назвала лучших "черно-белых" фотографов мира в 2025 году (фото)

Всего определили 37 победителей, чьи работы весной 2026 покажут на специализированной выставке

Платформа LensCulture назвала имена победителей престижного международного конкурса Black&White Photography Awards 2025. Главные награды получили фотографы из шести стран, а их работы представят на выставке в Нью-Йорке весной следующего года.

Нынешний конкурс собрал участников со всего мира, и уровень работ, по словам жюри, превзошел все ожидания. В список финалистов вошли более двух десятков авторов из США, Великобритании, Ирана, Вьетнама, Гонконга, Норвегии, Испании, Чехии и других стран. "Телеграф" расскажет о победителях подробнее.

Монохром как язык эмоций

Black & White Photography Awards от LensCulture считается одним из самых важных мировых конкурсов, полностью посвященных черно-белой фотографии. Несмотря на господство цветных изображений, организаторы убеждены: монохром остается уникальным средством выразительности, которое позволяет сосредоточиться на главном – эмоциях, игре света и тени, композиции.

Серии: от конных игр до течения времени

В категории фотосерий победил британский фотограф Тодд Энтони с проектом "Buzkashi". Его драматический рассказ о традиционной конной игре сочетает спортивную динамику с глубоким документальным нарративом.

Фото из серии "Сирень" — Восстание. Всадники сирени, или чапандазы, соревнуются за обладание безголовой козой. Фотограф: Тодд Энтони

Второе место досталось Франсиско Гонсалесу Камачо из Финляндии за поэтическую серию You Can’t Enter the Same River Twice, исследующую темы памяти и неумолимого течения времени.

Suspended. Фотограф: Франсиско Гонсалес Камачо

Третью позицию заняла польская авторка Анита Анджеевская с проектом "Dancing Your Dream Awake" – работой, где черно-белый формат усиливает ощущение сновидения и внутренней трансформации.

Из серии Dancing Your Dream Awake. Фотограф: Анита Анджеевская

Единичные снимки: сила момента

Среди отдельных фотографий победил индийский автор Картикей Манан со снимком "Patience". Простой момент ожидания превратился в мощную эмоциональную сцену благодаря искусной работе со светом.

Терпение. Фотограф: Картикейя Манан

Второе место получила Нина Гаубен из Нидерландов за работу "Silent Dialogue" – образ, повествующий о хрупкости и силе человеческих отношений без слов.

Взгляд. Фотограф: Нина Гаубен

Третьим стал американец Кэннон Герри с фотографией "Weston Skater (Emma in the Doorway)", где энергия скейтбординга контрастирует с архитектурным пространством и мягким светом.

Вестон Скейтер (Эмма в дверном проеме). Фотограф: Кэннон Герри

Специальные знаки от жюри

Каждый член интернационального жюри также избрал собственного победителя. Специальные награды получили Морис Вулф из Нидерландов, Карин Жоли из Франции, словацкий фотограф Йозеф Мацяк, американцы Скотт Оффен и MD Tanveer Rohan, а также нидерландская художница Juul Kraijer.

Овцеводство в Тушетии, Грузия. Фотограф: Морис Вулф

Перерыв для «лапок». Фотограф: Йозеф Мацак

Untiteld © Juul Крайер

Лучшие работы победителей покажут на выставке LensCulture в Нью-Йорке весной 2026, что даст авторам шанс на контакты с кураторами, галереями и коллекционерами со всего мира. Организаторы уже приглашают фотографов подаваться на следующий обширный конкурс – LensCulture Art Awards, итоги которого объявят в начале 2026-го.

