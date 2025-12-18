Монохром против цвета: LensCulture назвала лучших "черно-белых" фотографов мира в 2025 году (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего определили 37 победителей, чьи работы весной 2026 покажут на специализированной выставке
Платформа LensCulture назвала имена победителей престижного международного конкурса Black&White Photography Awards 2025. Главные награды получили фотографы из шести стран, а их работы представят на выставке в Нью-Йорке весной следующего года.
Нынешний конкурс собрал участников со всего мира, и уровень работ, по словам жюри, превзошел все ожидания. В список финалистов вошли более двух десятков авторов из США, Великобритании, Ирана, Вьетнама, Гонконга, Норвегии, Испании, Чехии и других стран. "Телеграф" расскажет о победителях подробнее.
Монохром как язык эмоций
Black & White Photography Awards от LensCulture считается одним из самых важных мировых конкурсов, полностью посвященных черно-белой фотографии. Несмотря на господство цветных изображений, организаторы убеждены: монохром остается уникальным средством выразительности, которое позволяет сосредоточиться на главном – эмоциях, игре света и тени, композиции.
Серии: от конных игр до течения времени
В категории фотосерий победил британский фотограф Тодд Энтони с проектом "Buzkashi". Его драматический рассказ о традиционной конной игре сочетает спортивную динамику с глубоким документальным нарративом.
Второе место досталось Франсиско Гонсалесу Камачо из Финляндии за поэтическую серию You Can’t Enter the Same River Twice, исследующую темы памяти и неумолимого течения времени.
Третью позицию заняла польская авторка Анита Анджеевская с проектом "Dancing Your Dream Awake" – работой, где черно-белый формат усиливает ощущение сновидения и внутренней трансформации.
Единичные снимки: сила момента
Среди отдельных фотографий победил индийский автор Картикей Манан со снимком "Patience". Простой момент ожидания превратился в мощную эмоциональную сцену благодаря искусной работе со светом.
Второе место получила Нина Гаубен из Нидерландов за работу "Silent Dialogue" – образ, повествующий о хрупкости и силе человеческих отношений без слов.
Третьим стал американец Кэннон Герри с фотографией "Weston Skater (Emma in the Doorway)", где энергия скейтбординга контрастирует с архитектурным пространством и мягким светом.
Специальные знаки от жюри
Каждый член интернационального жюри также избрал собственного победителя. Специальные награды получили Морис Вулф из Нидерландов, Карин Жоли из Франции, словацкий фотограф Йозеф Мацяк, американцы Скотт Оффен и MD Tanveer Rohan, а также нидерландская художница Juul Kraijer.
Лучшие работы победителей покажут на выставке LensCulture в Нью-Йорке весной 2026, что даст авторам шанс на контакты с кураторами, галереями и коллекционерами со всего мира. Организаторы уже приглашают фотографов подаваться на следующий обширный конкурс – LensCulture Art Awards, итоги которого объявят в начале 2026-го.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят красивейшие пейзажи мира по версии ILPOTY 2025. Среди победителей – вулканы Новой Зеландии, ледники Гренландии и минималистичные дюны.