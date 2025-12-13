Забавное на слух, но имеет жуткую легенду. На Волыни есть село с необычным названием (фото)

Впервые село упоминается еще в XVI веке

Украинские села полны удивительных историй, которые, вероятно, объясняют происхождение многих их названий. На Волыни, например, расположено село Сушибаба, с которым связана трагическая легенда.

Это село находится в Турийской поселковой общине Ковельского района. "Телеграф" решил узнать более детально о населенном пункте.

Что известно о селе Сушибаба на Волыни

Это украинское село сразу привлекает внимание своим названием и вызывает улыбку, но, вероятно, за ним скрывается жуткая легенда. Впервые населенный пункт упоминается еще в XVI веке: в документах 1588 года встречается запись о "селце Сушибабу". Со временем оно входило в состав Новодворской волости Владимир-Волынского уезда Волынской губернии.

Село Сушибаба на Волыни

Современный административный статус села был определен в 2020 году: в июне Сушибаба вошла в Турийскую поселковую общину, а в июле, после административно-территориальной реформы и ликвидации Турийского района, — в состав Ковельского района.

Жители Сушибабы, 1916 год

Согласно "Википедии", по состоянию на 2001 год в селе проживало 122 человека. Но более свежих данных о численности населения нет.

Село Сушибаба в Украине

Что касается происхождения названия поселка, то есть разные версии. Жительница села Палагия Дислюк рассказала телеканалу "Конкурент TV", что одна из них связана с женщиной, которая засохла в дупле груши, прятавшись от нападения татар. Она не смогла выбраться, погибла там и ее нашли, когда дерево срубили. Отсюда, якобы, и появилось название "Сушибаба" — "баба засохла в дупле".

Село Сушибаба в Волынской области

Другая версия связывает название села с болотами, которых раньше было много на этой местности. Одно из болот называли "Бабой", а потом оно высохло, край стали называть "Сушибабой".

Село Сушибаба связано с жуткой легендой

