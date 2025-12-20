Там вирували пожежі? В Україні є "небезпечне" село, де налічувалось всього 7 мешканців (фото)
Зараз село занепадає
В Україні чимало міст і сіл з цікавими й незвичайними назвами. Одне з них приховане на Тернопільщині — село Пожежа. Колись там вирувало життя, а зараз його територія занедбана.
Це село знаходиться у Бучацькій міській громаді Чортківського району. Станом на 2021 рік у ньому було зареєстровано 7 мешканців, але у селищі ніхто не проживав. Чи налічується хтось у селі досі — невідомо.
Село Пожежа — цікаві факти про забуте село
Село відоме з першої половини ХІХ століття. У 1944 році село спалили німецькі війська, тому його згодом і почали називати "Пожежа". У 1950 році більшість населення вивезли до Миколаївської області.
Журналісти "Супільне Тернопіль" з’ясували, що станом на 2021 рік у селі було зареєстровано 7 мешканців, але по факту там ніхто не жив. Територія селища занепадає.
Староста села Оксана Курмило розповіла, що раніше у селі вирувало життя, його населення становило 210-220 осіб, але поступово всі виїхали.
Але зараз тут ніхто не мешкає. Літні люди залишилися, але згодом їх забрали діти
У селі є рештки дерев’яної церкви. Але територія довкола неї заростає, там панує природа, а будинки поступово руйнуються.
