Село со старинным кладбищем польской шляхты, о котором ходят жуткие легенды: где оно в Украине и как туда попасть

В Украине много сел и городов с интересными названиями, богатой историей и знаменитыми достопримечательностями. Одно из таких — село Струсов, которое находится в Тернопольской области.

Село Струсов — где оно и чем интересно

Село Струсов расположено в Микулинецкой поселковой громаде Тернопольского района Тернопольской области. Административный центр бывшего Струсовского сельского совета. По данным за 2007 год, население составляет около 1 465 человек.

Вид на село Струсов с холмов у трассы. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

В исторических источниках населенный пункт впервые упоминается в 1414 году под названием Подбогородиче. А в 1434 году поселение принадлежало некому Янушу Кердею из Оринина. Уже в начале XVI века поселение сменило владельцев, а вместе с ними и название — на Струсов. Это в честь славного и древнего по происхождению рода украинских шляхтичей Струсов.

Вид на село Струсов. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

В этом населенном пункте, который находится по трассе "Черновцы — Тернополь", есть много исторических достопримечательностей, так что посмотреть точно будет на что.

Среди них — Костел Святого Антония (1903), греко-католическая церковь Святого Миколая (1930), руины замка Голуховского, Синагога — памятник архитектуры местного значения XIX ст., дворец Потоцкого и старая мельница 1911 года.

Костел святого Антония в селе Струсов

Дворец Потоцких в селе Струсов

Однако больше всего внимания привлекает старинное кладбище, которое расположено на краю села у самой трассы. Это место захоронения представителей польской шляхты, которая жила в этих краях во времена, когда Галиция находилась под властью Австро-Венгрии. Считается, что некрополь был основан в XIX веке, в нем в основном хоронили представителей местной шляхты, интеллигенции и духовенства.

Старинное кладбище польской шляхты в Струсове. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Старинное польское кладбище в Струсове овеяно легендами. Среди местных жителей ходит рассказ о молодой утопленнице. Девушка, согласно преданию, покончила жизнь самоубийством, утопившись в водах реки Серета из-за неразделенной любви. Говорят, что похоронили ее на этом старинном польском кладбище, но подальше от других могил.

Местные пересказывают, что тихими вечерами на холмах около кладбища в Струсове можно услышать плач молодой утопленницы. А некоторые говорят, что даже видели силуэт девушки-самоубийцы в белом наряде.

Старинное польское кладбище в Струсове. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

