Без улыбки и не скажешь: это смешное слово знают не все украинцы

С каждым днем все больше людей начинает говорить на украинском языке. Важно не просто знать минимальное количество слов, но использовать все богатство языка. Ведь украинский имеет множество вариантов для передачи различных оттенков.

Некоторые из этих слов довольно забавные. Например, аутентичное существительное "абомовня".

Оно означает отголосок или эхо, звуки, которые долетают издалека. Примечательно, что чаще всего слово "абомовня" употребляют на Гуцульщине и этому есть простое объяснение.

В финском языке существует более сотни слов, обозначающих снег. Это связано с тем, что снега в Финляндии так много, что местные жители научились разбираться в нюансах.

Аналогично больше слов для описания эха у горных жителей, в частности гуцулов. В горах много скал и ущелий, поэтому звук отражается много раз от разных поверхностей и возвращается повторно, создавая эффект многоголосного эха.

Пример употребления слова "абомовня" приводится в Толковом словаре украинского языка Бориса Гринченко:

– Ударить плова з громами, від яких росходиться по всіх горах абомовня — відгомін. (Шух. І. 212)

Чтобы разнообразить свой лексикон, можно использовать еще несколько украинских слов: відголос, відголоси, відголосок, відголоски, відгомін, відгук, відгуки, відзвук, відзвуки, відклик, відклики, відлуни, відлунок, відлуння, одзвук, одзвуки, одлунь, одлуння, перелунки, перелунок.

В зависимости от контекста также возможно употребление таких существительных: видзвін, видзвони, виляск, виляски, відзвін, відзвони, відляск, відлясок, відляски, перегомін, перегомони, перегук, перегуки, перегул, перегули, передзвін, передзвони, перезва, переливи (звуків), переплеск, переплески, подзвін, подзвіння.

