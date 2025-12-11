С первого раза произнесут не все: что значит это забавное украинское слово

В начале века в цирках Одессы и других украинских городов это слово скандировала публика

В украинском языке множество интересных слов, а есть почти уникальные. В частности, один из них может звучать пренебрежительно, являясь фамилией атлета и названием африканских музыкальных инструментов и танцев.

"Телеграф" рассказывает, какое слово объединяет эти три разнообразных понятия. Раньше его применяли гораздо чаще, чем сейчас.

Слово бамбула или бамбуля — это украинское пренебрежительное слово, означающее неповоротливый, неуклюжий, дородный человек или животное, тюхтия. Также существует как название афро-американского ударного музыкального инструмента (бамбуковой бочонок с мембраной) и танец под него.

Толкование слова бамбула

В украинской литературе это слово встречается довольно часто. В частности, Юрий Логвин писал: "Он [Тимко] даже дыхание затаил. Только поднял вверх глаза." И почему лед под ними не рухнет? Вон какие бамбулы!". Красные разгоряченные рожи склонились к нему".

Иван Волошин тоже употреблял это слово в своих произведениях: "У Матвея Матвеевича из одной цирковой программы, виденной еще в юности, остался в памяти.. сорокалетний, утяжеленный, стянутый корсетом и неряшливый бамбула с юхтово лоснящимся лицом".

Кто такой Сальваторе Бамбула

Сальваторе Бамбула – борец в среднем весе, любимец публики в Одесском цирке в период с 1909 по 1914 год. Он также выступал в Петербурге, Тирасполе, Кармане, Камышине и других городах.

Сальваторе Бамбула. Фото Х

Сальватор весил 116 килограммов и обладал большой силой. Родом он был из Карибского бассейна. Сохранилась даже запись его тренировочного поединка с самим Иваном Поддубным.

Музыкальный инструмент

Бамбу́ла также ударный музыкальный инструмент афроамериканского происхождения, она напоминает барабан, похожий на бамбуковую бочонку с натянутой на нем воловьей кожей. Танец, который выполняют в сопровождении этого барабана, имеет такое же название.

Африканский музыкальный инструмент

