Россияне никогда не догадаются. Как в Украине интересно называют цветы и красивых девушек

Это слово можно услышать на Гуцульщине

В украинском языке немало уникальных и интересных слов, значение которых знают единицы. К примеру, слово "чічка".

"Телеграф" расскажет, что оно означает и когда его можно использовать. Заметим, что "чічка" считается гуцульским диалектизмом, поэтому ее можно до сих пор услышать на западе Украины.

Слово "чічка" – это диалектизм, означающий цветок. Это слово встречается в гуцульских говорах. Оно может использоваться в значении красивой девушки или чего-нибудь красивого в целом. Кроме того, чічкой раньше называли исторический элемент униформы – кокарда украинских сечевых стрелков.

Чічка

По мнению некоторых языковедов, чічка образовалась от иностранного слова. Есть несколько основных предположений: от турецкого "c̦ic̦ek" — цветок; от болгарского "чичек" — лопух, репейник, от венгерского языка.

Примеры употребления слова чічка:

На дорогах продиралась між камінням трава, а на узбіччях синіли чічки і змагалися синявою з високим небом (Гжицький, Опришки, 1962, 20);

і змагалися синявою з високим небом (Гжицький, Опришки, 1962, 20); Сей хлопчик був мій одинак… три роки мав… як чічка … (Фр., VII, 1951, 294);

… (Фр., VII, 1951, 294); Все зелене довкола.. А на тлі цього зеленого моря, мрійних контурів далеких верхів, мов рухливі чічки барвисті, посіялися гуцули й гуцулки (Хотк., II, 1966, 63).

Напомним, что одно украинское рождественское слово имеет 7 значений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким словом наши предки назвали сильный мороз.