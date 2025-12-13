Укр

Почти каждый неправильно употребляет слово "наразі": языковед объяснил нюанс

А вы точно знаете, что означает слово "наразі"? Новость обновлена 13 декабря 2025, 21:44
А вы точно знаете, что означает слово "наразі"?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Слово "наразі" стало популярным в последние десятилетия, но многие допускают ошибку

С каждым днем украинский язык набирает все больше популярности как в Украине, так и в других странах мира, — но вместе с тем неизбежно возрастает и число ошибок, которые допускаются. К примеру, в последние годы стало распространено слово "наразі", однако очень многие употребляют его неправильно.

Что же точно значит слово "наразі" и как правильно использовать его в предложении, рассказал кандидат филологических наук Александр Скопненко для "BBC News Україна".

Он пояснил, что еще в словаре Гриченко 1907-1909 годов слова "наразі" вообще не было, а в словаре 1970-1980 годов оно имеет пометку "диалектизма" и неправильное трактование. Изначально это слово было в употреблении только на Галичине, и активно стало распространяться только с 1990-ых годов, в частности, благодаря журналистам.

Но, подчеркивает Скопненко, сейчас многие используют слово "наразі" в значении "ныне", "сейчас", "теперь", — но ранее оно никогда такого значения не имело. Корректно использовать слово "наразі" в значении "пока еще".

Вот несколько примеров, как его правильно использовать в предложении:

  • Наразі пані мусить ще якийсь час відпочивати.
  • Всміхнувся силуваним сміхом, не знаючи наразі, на яку відповідь здобутися.
  • Наразі шукаю готель.
  • Наразі ворожий наступ було відбито, та заспокоюватися рано.

