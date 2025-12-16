До 100 гривен разницы: как изменились цены на продукты в магазинах Украины за 2025 (инфографика)
Изменения коснулись всех основных категорий продуктов
В Украине за этот год в крупных супермаркетах значительно изменились цены на молочку, бакалею, мясо, фрукты, овощи и многие другие продовольственные товары. Одни позиции заметно подорожали, другие — наоборот, стали доступнее.
Что нужно знать:
- Большинство овощей к декабрю подешевели
- В бакалее выросли цены на гречку, муку и подсолнечное масло
- Фрукты подорожали выборочно: цитрусовые выросли в цене, виноград — резко подешевел
"Телеграф" сравнил цены на продукты с января 2025 года по декабрь, взяв за основу данные портала "Минфин". На инфографиках, представленных ниже, можно увидеть, какой продукт и на сколько взлетел в цене за этот период.
Как показал анализ, наибольший рост цен зафиксирован на мясо, рыбу, сыр и яйца, тогда как часть овощей, круп и фруктов подешевела.
Хлеб
Хлеб за этот год стал дороже в пределах 10 гривен. Больше всего заметно изменение в цене на нарезной пшеничный хлеб.
Бакалея
С января по декабрь в Украине подорожали:
- гречка
- мука
- подсолнечное масло
Но в то же время, стали значительно дешевле макароны, рис и сахар.
Рыба и мясо
Мясо и рыба — это те продукты, которые за последний год подорожали больше всего.
Некоторые позиции взлетели в цене на 80 гривен.
Менее всего изменение стоимости коснулось карпа — всего 12 гривен разницы.
Молочные продукты
В 2025 году больше всего из молочных продуктов подорожал сыр — более чем на 50 гривен.
Также значительно изменилась цена на сливки, а молоко и сметана стали дороже всего на 3 гривны.
Овощи
Многие овощи, кроме перца и помидоров, подешевели к декабрю, в сравнении с январскими ценами.
Заметно изменилась стоимость чеснока, огурцов и капусты — более чем на 30 гривен.
А вот болгарский перец и помидоры, наоборот, стали дороже. Ценник изменился в пределах 10 гривен.
Фрукты
К декабрь значительно подорожали в магазинах лимоны, мандарины и апельсины. Разница в цене — 20-40 гривен.
А подешевел за этот период больше всего виноград. Стоимость упала почти на 100 гривен.
Яйца
Яйца за этот год попали в раздел продуктов, которые стремительно дорожали.
Стоимость этого продукты выросла за год в пределах 15 гривен.
