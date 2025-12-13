Здесь были кинотеатр и синагога: как выглядела Сумская в Харькове до появления Ave Plaza

До того как на Сумской, 10 вырос современный торговый центр, здесь кипела другая жизнь

Сегодня Харьков невозможно представить без современных торговых центров. Некоторые из них, как "Караван" и "Дафи", выросли на месте пустырей. А торгово-офисный центр Ave Plaza построили в самом сердце города на Сумской, 10 вместе новой филармонии.

"Телеграф" предлагает узнать, как выглядел участок Сумской до появления Ave Plaza и какую историю скрывает этот уголок Харькова.

На углу Сумской улицы и Театральной площади, где теперь возвышается ТЦ, находилась застройка, которая несколько раз менялась. Известно, что в 1848 году на этом месте построили дом высотой в два с половиной этажа. В начале 1880-х годов, владение перешло статскому советнику Евгению Михайловичу Деларю и его супруге Анне. Именно для них в 1866-м архитектор Денисенков построил новый двухэтажный служебный корпус с подвалом со стороны Театральной площади.

Здание на Сумской, 10 сменило множество владельцев

С 1869 года на первом этаже здания открылась аптека, которая работала около 20 лет. В том же году украинская художница и педагог Мария Дмитриевна Раевская-Иванова открыла в этом здании свою школу рисования.

В 1883 году участок приобрел провизор Александр Бутов. При нем основной дом реконструировали, надстроили третий этаж, а во дворе появился новый флигель. С 1901 по 1917 год зданием владел купец Федор Романов, сдававший помещения под различные нужды. На первом этаже располагались магазины, на верхних — кинематограф, а также рестораны и клуб. В конце 1920 года здесь проходила Всеукраинская художественная выставка. Позднее, в 1944-м, здание использовалось как синагога, а после войны стало частью Харьковской филармонии.

В 1980-х годах началась масштабная реконструкция здания. Но серьезные технические ошибки привели к тому, что вместо обновления здание пришлось снести. В начале 90-х архитекторы разработали проект новой филармонии, которую должны были здесь построить, но из-за отсутствия финансирования проект заморозили на неопределенный срок. На месте нереализованного объекта долгое время существовала платная автостоянка страхового общества "Саламандра", окруженная небольшими киосками.

Вместо реконструкции здание уничтожили

ТЦ Ave Plaza открыли 23 декабря 2011 года. Благодаря архитектуре и масштабу проект позиционировали как "восьмое чудо Харькова". Внутри разместились магазины, кафе и офисы, а сам комплекс стал заметной частью коммерческой инфраструктуры центра. В то же время его появление вызвало дискуссии о гармоничности такой архитектуры в историческом центре.