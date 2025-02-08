Работает 125 лет: как выглядит старейший кондитерский магазин Харькова

Этот магазин вызывает теплые воспоминания у многих поколений

Во всех городах есть знаковые места, которые становятся частью их истории и культуры. Это уютные кафе, старинные магазины и знаменитые скверы, которые знают и помнят разные поколения. В Харькове одним из таких мест является кондитерский магазин "Ведмедик" на площади Конституции, работающий уже 125 лет. Его знают и любят многие жители и гости города. Ранее мы делились историей похожего магазина в Одессе, а теперь расскажем про легендарный харьковский "Ведмедик".

История магазина началась в 1900 году. Тогда он открылся под вывеской "Жорж Борман". Это был фирменный магазин известной кондитерской фабрики Жоржа Бормана, работавшей с 1896 года на Коцарской улице. Сейчас эта фабрика известна как "Бисквит-Шоколад". С момента своего открытия магазин сохранил свой профиль, радуя горожан сладостями.

В этом здании открылся кондитерский магазин

Интерьер магазина был выполнен в стиле барокко. Высокие потолки украшены старинной лепниной и изящными люстрами, а стены вдоль торгового зала занимали массивные деревянные шкафы с позолотой и зеркалами. Витрины разрисованы цветочными узорами и историческими сюжетами, а внутри можно было увидеть эффектные пирамиды из конфетных коробок. Вечером фасад магазина освещался керосиновыми и электрическими лампами, привлекая покупателей. Дизайн интерьера разработал известный харьковский мастер-краснодеревщик Москаленко.

Витрина магазина Жорж Борман

Ассортимент магазина был впечатляющим: шоколад, мармелад, зефир, леденцы, торты, какао, печенье, сиропы — все продукты производились из натуральных ингредиентов, что обеспечило им популярность среди покупателей. Немалую роль в успехе продукции сыграла ее элегантная упаковка, ставшая настоящим брендом. Каждую коробку защищал государственный герб, который гарантировал подлинность и качество.

Основатель магазина не только продавал сладости, но и популяризировал знания среди покупателей. В продаже появились конфеты с серийными этикетками, на которых можно было найти портреты знаменитых писателей, а также цитаты из их произведений. Другие серии фантиков предлагали собрать коллекции насекомых, модели самолетов или изучить географию. Это стало оригинальным маркетинговым ходом, который привлекал покупателей.

В 1922 году, после национализации фабрики "Жорж Борман", магазин переименовали в "Октябрь". После Второй мировой войны магазин получил новое название — "Кондитерские изделия на Тевелева", в честь площади, которая с 1920 по 1975 год носила имя Моисея Тевелева. Лишь в 1974 году магазин получил свое нынешнее название — "Ведмедик". Почему именно так его назвали, достоверной информации нет.

"Ведмедик", Харьков, 1974 год

Несмотря на все исторические изменения, магазин сумел сохранить уникальную атмосферу и интерьер начала XX века. В XXI веке он стал фирменным магазином Харьковской бисквитной фабрики и оставался единственным уцелевшим кондитерским магазином ХХ века в городе.

Однако весной 2022 года во время ракетных обстрелов Харькова его витрины были разбиты. Тем не менее "Ведмедик" остается важной частью истории и одним из символов Харькова.