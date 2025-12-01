Не только вафельный торт: это легендарное харьковское печенье стало визитной карточкой города

Это печенье пережило эпохи, изменило название и стало настоящей гастрономической изюминкой города

У Харькова есть не один сладкий символ. Если вафельный торт давно получил статус официальной визитки города, то есть другой десерт, живущий в сердцах харьковчан не менее прочно.

Это многослойное печенье – яркие бисквитные столбики с повидлом, зажатые между хрустящими вафельными пластинами. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Харьковское печенье, известное также как "союзное", стало визитной карточкой Харькова и традиционным гостинцем из этого города. Для одних это вкус школьных праздников и бабушкиных сладостей, для других – открытие, сделанное в харьковском кафе.

Что означает "союзное"

Название может показаться связанным с советскими временами, но на самом деле это старый кондитерский термин, появившийся еще в XIX веке. "Союзным" называли десерты, где сочетаются разные текстуры и слои – бисквит, повидло, вафли. Именно такая многослойная конструкция стала фирменным признаком этого печенья: яркие полоски бисквита, соединенные яблочным повидлом и зажатые между хрустящими вафельными пластинами, создают тот же узнаваемый "столбик".

Классическое "союзное" печенье

Как печенье стало харьковским брендом

Производство закрепилось за харьковской фабрикой "Харьковчанка" (ранее – "Жовтень"), которая превратилась в главного производителя местных сладостей. Интересный факт: в 1929 году Харьковский окрисполком решил сделать более сладко доступным для крестьян и заказал 1500 пудов союзного печенья всего за один квартал. Так, городской деликатес стал массовым продуктом.

Магазин "Ведмедик" в начале 1980-х годов

В советские времена печенье продавалось в фирменном магазине "Ведмедик" и превратилось в один из самых узнаваемых харьковских брендов. Для многих жителей города эти бисквитные брусочки – это воспоминания о школьных праздниках, очередях в кондитерских и семейных чаепитиях.

Почему печенье было так популярно

Секрет успеха заключался не только во вкусе. Союзное печенье имело идеальный формат для быта того времени: хорошо хранилось, не крошилось в дороге, выглядело ярко даже в простой упаковке. Его часто привозили из Харькова как гостинец – небольшой, но очень узнаваемый.

Переименование: от "союзного" до "Харьковского"

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году часть харьковских производителей отказалась от советского названия "союзное" в пользу "Харьковского печенья". Это решение стало частью более широкого процесса декоммунизации и переосмысления городской идентичности.

Печенье с новым названием

Так же как города сменяют советские названия улиц, местные бренды переосмысливают свое наследие. Харьковское печенье в этом контексте не просто десерт, а символ устойчивости города и его обновленной идентичности.

Кто производит печенье сейчас

Сегодня традицию поддерживают несколько харьковских предприятий. Среди них – компания "Волхов", специализирующаяся на печенье и пряниках и работающая более 20 лет, а также "Добрый вкус" (Харьковский завод "Продтовары"). Они сохраняют классическую рецептуру, но адаптируют ассортимент под современные вкусы.

Современный вариант печенья

Кроме классического варианта можно найти печенье из какао, которое часто продается под названием "Пражское". Купить Харьковское печенье можно как в местных магазинах и кафе, так и в интернет-магазинах, доставляющих локальные сладости по всей Украине.

Вариант печенья с какао

Несмотря на смену названия, для многих это печенье остается "тем самым союзным" – только с новой идентичностью. За пределами Харькова его предлагают заведения с харьковской концепцией, особенно кафе, представляющие вкусы разных городов Украины.

