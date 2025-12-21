Запрещено делать это в праздник 21 декабря, если не хотите "отрезать" от себя удачу

Узнайте, почему сегодня нельзя говорить без умолку и обещать

В воскресенье, 21 декабря, православные верующие и греко-католики вспоминают мученицу Иулианию Никомидийскую. Отмечается День зимнего солнцестояния и подходит к концу Рождественский пост 2025.

Иулиания родилась в Никомидии (на территории современной Турции) в семье состоятельного язычника по имени Африкан. В 9 лет ее обручили с Елевсием, однако, тайно приняв христианство, она решительно отказалась от брака.

Не сумев сломить волю дочери, отец передал ее на суд самому Елевсию. Тот сначала пытался уговорить Иулианию, а затем подверг ее жестоким пыткам, но после каждой из них она чудесным образом исцелялась. В результате ее подвига 500 мужчин и 130 женщин приняли христианство и были казнены вместе со святой.

В старину в этот день делали обереги, чтобы защитить зерно от мышей, а на видное место в доме клали серебряную ложку — для защиты от негатива. В это время наши предки угощались исключительно постными блюдами, без рыбы.

Фото: freepik

Что нельзя делать 21 декабря

Много болтать — не скоро найдете вторую половинку.

Поднимать с земли чужую вещь — к несчастьям.

Давать обещания — выполнить их будет невозможно.

Делать тяжелую работу — проведете год, не разгибая спины.

Стричься — можно "отрезать" от себя удачу.

Народные приметы 21 декабря

День сухой и морозный – лето будет жарким.

Утренняя звезда быстро гаснет – погода будет холодная, без осадков.

Мороз утих – к пасмурной и снежной погоде.

У кого именины 21 декабря

Сегодня свои именины отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия и Юлиана.

Праздники и события 21 декабря

День зимнего солнцестояния

День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

День рождения баскетбола

День рождения кроссворда (Crossword Puzzle Day)

День всемирного наслаждения

День повара японской кухни

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.