Запрещено делать это в праздник 21 декабря, если не хотите "отрезать" от себя удачу

Татьяна Кармазина
Читати українською
Свечи горят в праздник
Узнайте, почему сегодня нельзя говорить без умолку и обещать

В воскресенье, 21 декабря, православные верующие и греко-католики вспоминают мученицу Иулианию Никомидийскую. Отмечается День зимнего солнцестояния и подходит к концу Рождественский пост 2025.

Иулиания родилась в Никомидии (на территории современной Турции) в семье состоятельного язычника по имени Африкан. В 9 лет ее обручили с Елевсием, однако, тайно приняв христианство, она решительно отказалась от брака.

Не сумев сломить волю дочери, отец передал ее на суд самому Елевсию. Тот сначала пытался уговорить Иулианию, а затем подверг ее жестоким пыткам, но после каждой из них она чудесным образом исцелялась. В результате ее подвига 500 мужчин и 130 женщин приняли христианство и были казнены вместе со святой.

В старину в этот день делали обереги, чтобы защитить зерно от мышей, а на видное место в доме клали серебряную ложку — для защиты от негатива. В это время наши предки угощались исключительно постными блюдами, без рыбы.

ужин в Рождество
Фото: freepik

Что нельзя делать 21 декабря

  • Много болтать — не скоро найдете вторую половинку.
  • Поднимать с земли чужую вещь — к несчастьям.
  • Давать обещания — выполнить их будет невозможно.
  • Делать тяжелую работу — проведете год, не разгибая спины.
  • Стричься — можно "отрезать" от себя удачу.

Народные приметы 21 декабря

  • День сухой и морозный – лето будет жарким.
  • Утренняя звезда быстро гаснет – погода будет холодная, без осадков.
  • Мороз утих – к пасмурной и снежной погоде.

У кого именины 21 декабря

Сегодня свои именины отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия и Юлиана.

Праздники и события 21 декабря

  • День зимнего солнцестояния
  • День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
  • День рождения баскетбола
  • День рождения кроссворда (Crossword Puzzle Day)
  • День всемирного наслаждения
  • День повара японской кухни

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.

