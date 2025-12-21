Запрещено делать это в праздник 21 декабря, если не хотите "отрезать" от себя удачу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня нельзя говорить без умолку и обещать
В воскресенье, 21 декабря, православные верующие и греко-католики вспоминают мученицу Иулианию Никомидийскую. Отмечается День зимнего солнцестояния и подходит к концу Рождественский пост 2025.
Иулиания родилась в Никомидии (на территории современной Турции) в семье состоятельного язычника по имени Африкан. В 9 лет ее обручили с Елевсием, однако, тайно приняв христианство, она решительно отказалась от брака.
Не сумев сломить волю дочери, отец передал ее на суд самому Елевсию. Тот сначала пытался уговорить Иулианию, а затем подверг ее жестоким пыткам, но после каждой из них она чудесным образом исцелялась. В результате ее подвига 500 мужчин и 130 женщин приняли христианство и были казнены вместе со святой.
В старину в этот день делали обереги, чтобы защитить зерно от мышей, а на видное место в доме клали серебряную ложку — для защиты от негатива. В это время наши предки угощались исключительно постными блюдами, без рыбы.
Что нельзя делать 21 декабря
- Много болтать — не скоро найдете вторую половинку.
- Поднимать с земли чужую вещь — к несчастьям.
- Давать обещания — выполнить их будет невозможно.
- Делать тяжелую работу — проведете год, не разгибая спины.
- Стричься — можно "отрезать" от себя удачу.
Народные приметы 21 декабря
- День сухой и морозный – лето будет жарким.
- Утренняя звезда быстро гаснет – погода будет холодная, без осадков.
- Мороз утих – к пасмурной и снежной погоде.
У кого именины 21 декабря
Сегодня свои именины отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия и Юлиана.
Праздники и события 21 декабря
- День зимнего солнцестояния
- День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
- День рождения баскетбола
- День рождения кроссворда (Crossword Puzzle Day)
- День всемирного наслаждения
- День повара японской кухни
Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.