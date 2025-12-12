Загадывайте желания и планируйте. Чем особенный день зимнего солнцестояния и что нельзя делать

Это самый короткий день и самая длинная ночь в году

День зимнего солнцестояния — это момент начала астрономической зимы. В Украине обычно это происходит 21 или 22 декабря, так как наша страна расположена в Северном полушарии планеты. В 2025 году день зимнего солнцестояния в нашей стране выпадает на 21 декабря.

"Телеграф" рассказывает, чем особенный этот день и что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду.

День зимнего солнцестояния — что нужно знать?

В воскресенье, 21 декабря, в Украине будет день зимнего солнцестояния. Это самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. С этого момента световой день начнет постепенно увеличиваться.

Солнцестояние — своеобразный символ возрождения Солнца. Издавна считалось, что этот день — отправная точка, когда Солнце "рождается заново" или "возрождается". Такая символическая победа Света над Тьмой.

День солнцестояния, по народным верованиям, является мощным энергетическим временем. Он подходит для обновления, подведения итогов года, очищения от всего лишнего. Также в этот день нужно планировать и загадывать желания на следующий год, они имеют все шансы сбиться.

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния?

Есть целый перечень запретов на День зимнего солнцестояния, придерживаясь которых, вы не подвергаете себя опасности и бедам. Главный посыл — избегать негатива, конфликтов, долгов и беспорядка. Это поможет привлечь в жизнь положительные изменения, удачу и благополучие на весь следующий год.

Ссориться и конфликтовать

Давать и брать в долг

Быть скупым и отказывать в помощи

Оставлять дом в беспорядке

Оставлять важные дела незаконченными

Вспоминать старые обиды и держать плохие мысли

