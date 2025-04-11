Потеряли военный билет? Как восстановить документ во время военного положения

В Минюсте рассказали, сколько ждать на новый документ

Несмотря на появление электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+", бумажный военный билет все еще остается необходимым для ряда процедур. В частности, без него невозможно обновить данные или сняться с воинского учета.

В Министерстве юстиции объяснили, как поступать в случае потери военного документа. Для военнообязанных, призывников и резервистов необходимо подать в районный (городской) ТЦК и СП следующие документы:

заявление с объяснением обстоятельств утраты;

паспорт гражданина Украины;

матовое цветное фото 3х4 см;

остатки документа (если сохранились).

В Министерстве отметили, что решение о повторной выдаче принимается руководителем ТЦК и СП.

Для военнослужащих процедура другая

Сначала необходимо написать рапорт командиру с объяснением причин потери. После служебного расследования необходимо предоставить:

рапорт;

паспорт;

фото 3×4 см без уголка;

остатки документа (при наличии);

выписка из приказа о результатах расследования.

Сколько времени занимает восстановление документа

Согласно Минюсту, восстановленный военный билет должен быть выдан в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.

Напомним, что электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, что значительно упрощает доступ к необходимой информации. Для создания цифрового документа в "Резерв+" необходимо выполнить следующие шаги:

Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.

Авторизоваться через BankID.

Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.

Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).

Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".

Ранее "Телеграф" писал, когда нужно заменить старый военный билет. В прошлом году в Украине ввели новые образцы военно-учетных документов, которые постепенно заменяют старые.