Потеряли военный билет? Как восстановить документ во время военного положения
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В Минюсте рассказали, сколько ждать на новый документ
Несмотря на появление электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+", бумажный военный билет все еще остается необходимым для ряда процедур. В частности, без него невозможно обновить данные или сняться с воинского учета.
В Министерстве юстиции объяснили, как поступать в случае потери военного документа. Для военнообязанных, призывников и резервистов необходимо подать в районный (городской) ТЦК и СП следующие документы:
- заявление с объяснением обстоятельств утраты;
- паспорт гражданина Украины;
- матовое цветное фото 3х4 см;
- остатки документа (если сохранились).
В Министерстве отметили, что решение о повторной выдаче принимается руководителем ТЦК и СП.
Для военнослужащих процедура другая
Сначала необходимо написать рапорт командиру с объяснением причин потери. После служебного расследования необходимо предоставить:
- рапорт;
- паспорт;
- фото 3×4 см без уголка;
- остатки документа (при наличии);
- выписка из приказа о результатах расследования.
Сколько времени занимает восстановление документа
Согласно Минюсту, восстановленный военный билет должен быть выдан в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.
Напомним, что электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, что значительно упрощает доступ к необходимой информации. Для создания цифрового документа в "Резерв+" необходимо выполнить следующие шаги:
- Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.
- Авторизоваться через BankID.
- Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.
- Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).
Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".
Ранее "Телеграф" писал, когда нужно заменить старый военный билет. В прошлом году в Украине ввели новые образцы военно-учетных документов, которые постепенно заменяют старые.