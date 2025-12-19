Военный билет выдали еще в СССР: нужно ли идти в ТЦК и менять его

Адвокат ответил на этот вопрос и привел аргумент из постановления Кабмина

Многие украинцы сейчас до сих пор имеют важные документы советского образца, например свидетельства о рождении, браке или военный билет. Адвокат объяснил, нужно ли менять последний документ, если его выдали во время СССР.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий. Он ответил на вопросы гражданина, получившего военный билет еще во времена Советского Союза.

Мужчина поинтересовался, нужно ли менять его старый военно-учетный документ. В ответе Дерия говорится:

Согласно Заключительным и переходным положениям Закона № 3633-IX, военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу настоящего Закона, действует и не требует обязательной замены в случае утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа Владислав Дерий

Юрист также напомнил о постановлении Кабинета министров Украины №559 — все военно-учетные документы, выданные до его вступления в силу, остаются действительными по всей Украине до момента получения нового документа.

Таким образом, военный билет советского образца остается в силе и не требует обязательной замены.

