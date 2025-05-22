С днем рождения 5 лет девочке: лучшие поздравления и открытки
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Какие слова подарить маленькой принцессе
Пятилетие — это особенный возраст: девочка 5 лет уже многое понимает, радуется вниманию и с восторгом принимает поздравления и подарки. В этот день ей особенно важно чувствовать себя принцессой, окружённой теплом, добром и заботой. Яркие шарики, воздушные торты, блестящие платья и, конечно, искренние слова любви и добрых пожеланий — всё это делает праздник по-настоящему волшебным.
Поздравляя с днем рождения девочку 5 лет, важно подобрать тёплые и добрые слова, которые вызовут улыбку, зажгут глаза счастьем и останутся в памяти надолго. Пусть ваше поздравление будет не только красивым, но и понятным для маленькой именинницы.
"Телеграф" подобрал для вас поздравления с днем рождения 5 лет девочке, которые подойдут как для устных пожеланий, так и для открыток, сообщений или подписей к подарку.
Поздравления с днем рождения девочке 5 лет в прозе
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🌸С днём рождения, наша волшебная девочка! Тебе сегодня 5 лет — это целый юбилей! Пусть каждый твой день будет как сказка, полная чудес, улыбок и радости! 💖
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🎀Милая принцесса, поздравляем тебя с 5-летием! Желаем, чтобы твой мир был полон игрушек, добрых друзей и мороженого! Ты — наше солнышко! ☀️
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Нашей девочке 5 лет — ура, ура! Пусть каждый твой день будет ярким, как воздушный шарик, а сны — сладкими, как зефирки! С днём рождения! 🎈
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С днём рождения, красавица🌷! Пусть у тебя будет миллион причин для смеха, счастья и веселья. Пускай каждый день дарит тебе новые открытия! 💫
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Поздравляем с 5-летием! Пусть в твоей жизни будет побольше чудес🦄, волшебных сказок и ярких моментов! Будь здорова и счастлива, наша звёздочка! 🌟
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Прелестной девочке 5 лет — поздравляем тебя! Желаем, чтобы все твои мечты сбывались, а рядом всегда были любящие и заботливые люди. 💕
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🐰Наша хорошая, с днём рождения! 5 лет — это начало удивительных приключений. Пусть рядом будут верные друзья и весёлые игры каждый день! 🎠
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Поздравляю тебя🎉, милая малышка, с первым настоящим юбилеем — 5 лет! Расти умной, доброй и счастливой! Пусть каждый день будет как праздник! 🍬
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Любимая девочка, с 5-летием тебя!🧸 Пусть твой дом будет наполнен сказками, смехом и тёплыми объятиями. Ты заслуживаешь самого лучшего! 🎀
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Пять лет — как много ты уже умеешь! Поздравляю с этим волшебным днём! Пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга, и лёгкой, как облачко! 🌈
Стихи с днем рождения девочке 5 лет
Тебе сегодня целых пять!
Как пальцев на ладошке.
Совсем большая девочка,
Ни чуточки не крошка.
Желаем, словно звездочка,
Сиять для папы с мамой,
Быть доброй и послушною,
А вовсе не упрямой.
Не плакать, не капризничать,
Здоровой быть, красивой,
И стать, когда ты вырастешь,
Успешной и счастливой!
***
С днем рождения, принцесса,
Вот тебе уже и пять!
В этот день добра и смеха
Поспешим мы пожелать!
Счастьем будь всегда для мамы!
Папе — солнышком в пути!
Будь всегда добра, прекрасна,
Улыбайся! Не грусти!
***
Мы желаем тебе в день рожденья
Много радости, смеха, веселья,
Море подарков, игрушек,
Домиков, кукол, зверюшек.
Умницей ты подрастай,
Маме всегда помогай.
Здоровенькой будь и красивой,
И самой на свете счастливой!
***
С пятилетним юбилеем
Поздравления принимай.
В свою сказу ты, принцесса,
Шире двери открывай.
Пусть живут с тобою рядом
Волшебство и чудеса,
Пусть от радости и счастья
Твои светятся глаза.
Я желаю быть веселой,
Не болеть и не грустить,
Быть послушной, некапризной,
Маму с папою любить.
***
С днем рождения, девчонка,
С пятилетием тебя!
Становиться я желаю
Лишь умней день ото дня.
Будь здоровой и послушной,
Маме с папой помогай,
Смейся звонко и задорно,
Никогда не унывай.
Детства яркого желаю,
Радостной быть, озорной,
Жизнь освещена пусть будет
Лишь счастливою звездой.