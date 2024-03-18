"Мост Кличко" продолжает трещать: в сети показали фото нового повреждения
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Думали, что никто не заметит
В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту, известном в массах как "город Кличко", еще раз треснуло стекло. Коммунальщики поставили на место трещины пластиковые блоки.
Об этом сообщают подписчики телеграмм-канала "Жизнь Оболонь Киев". Там показали фотографии.
В сети не забыли о скандальном увольнении главы метрополитена Виктора Брагинского, и начали шутить.
"Может это сделал Брагинский в знак мести за свое увольнение из кормушки-метрополитена?", – написали в группе.
Это уже не первый случай, когда трескается стекло на мосту.
Что известно о мосте
Он соединяет "Владимирскую горку" и Арку дружбы народов, приобрел широкую известность благодаря своему стеклянному полу. Именно с нее в день открытия на стекле прыгали мэр Виталий Кличко и его известный брат Владимир. После этого мост в народе стали называть "мостом Кличко".
Напомним, осенью 2022 года российская ракета попала у "моста Кличко". Серьезных разрушений удалось избежать почти чудом.
Он был поврежден, из-за чего его закрыли. Через два месяца, когда реставрировали стеклянный мост, его снова открыли для посетителей.
Ранее "Телеграф" писал, что глава украинской столицы Виталий Кличко отметился новой шуткой о стекольном городе в Киеве.