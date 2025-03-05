Стеклянный "Мост Кличко" снова треснул: столичные власти назвали причину (фото)

В КГГА показали, как выглядит поврежденное стекло

В Киеве на "Стеклянном мосту", который еще известен как мост мэра Виталия Кличко, снова появились трещины. Дефект увидели на днях – треснул верхний слой стекла на одной из панелей.

В настоящее время поврежденный участок отгородили, но столичные власти уверяют, что угрозы для посетителей нет. Об этом сообщили в КГГА.

Информация о новых трещинах быстро распространилась в соцсетях после того, как киевляне опубликовали видео с места происшествия. По их словам, одна из стеклянных поверхностей покрылась паутиной мелких трещин.

В КГГА оперативно отреагировали на ситуацию, заявив, что стекло было повреждено еще в декабре 2024 года в результате актов вандализма.

"На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа одно из стеклянных покрытий получило умышленное повреждение вандалами. Этот факт зафиксирован камерами видеонаблюдения ", — говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что сам мост остается безопасным, поскольку его конструкция состоит из многослойного триплекса.

Коммунальное предприятие "Київавтошляхміст" уже заказало новую стеклянную панель, однако ее установка состоится только при стабильной плюсовой температуре. В КГГА объяснили, что при низких температурах стекло и монтажные материалы могут изменять свои геометрические параметры, что повышает риск новых деформаций.

Повреждение стекла на пешеходном мосту

Напоминаем, что "Стеклянный мост" уже не в первый раз оказывается в центре внимания из-за появления трещин. Подобные случаи фиксировались еще в 2019 году, сразу после открытия моста. Тогда представители власти заявляли, что причиной повреждений также стали умышленные действия вандалов или даже стрельба по стеклу. Трескалось стекло на "мосту Кличко" и в прошлом году.

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