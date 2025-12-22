Даже в руки спицы не берите: почему нельзя вязать и что еще запрещено делать в праздник 22 декабря

Узнайте, почему в этот день лучше не ссориться

В этот понедельник, 22 декабря, по новоюлианскому церковному календарю верующие отмечают День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы – одной из самых почитаемых христианских святых. До Нового года осталось 9 дней.

Святая Анастасия жила во время правления императора Диоклетиана — в период жестоких гонений за христианами. Она происходила из знатной семьи, получила хорошее образование, но сознательно избрала путь служения людям. Анастасия тайно помогала заключенным христианам – лечила раны, передавала еду, поддерживала словом и верой.

По преданию, именно за способность облегчать мучения и освобождать от оков ее назвали Узорешительницей — "разрывающей узы". За преданность христианской вере Анастасию арестовали и после пыток казнили. Ее мученическая смерть стала символом духовной стойкости и милосердия.

Традиции и приметы 22 декабря

В народной традиции этот день считался особенным для молитв о здоровье – как физическом, так и душевном. К святой Анастасии обращались те, кто испытывал тяжелые болезни, находился в неволе, переживал сложные жизненные обстоятельства или искал внутреннее освобождение от страхов и боли.

если день морозный и ясный – зима будет продолжительной, но стабильной;

облачная погода предвещает оттепель в ближайшее время;

тихая погода без ветра считалась знаком спокойного и благополучного года;

сны в ночь на 22 декабря считали символическими – им приписывали подсказки по важным решениям.

Зимний морозный день. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 22 декабря

ссориться и злословить — этот день нужно посвятить милосердию и духовному очищению;

этот день нужно посвятить милосердию и духовному очищению; заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам - это может навлечь беды;

это может навлечь беды; одалживать деньги кому-то - так можно "передать" собственные проблемы другим;

так можно "передать" собственные проблемы другим; вязать, шить – так можно "связать руки" себе на весь следующий год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить коллегам или соседям на Новый год 2026 года. Мы приготовили для вас оригинальные, но бюджетные идеи.