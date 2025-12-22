Навіть до рук спиці не беріть: чому не можна в'язати і що ще заборонено робити у свято 22 грудня

Дізнайтеся, чому в цей день краще не сваритися

Цього понеділка, 22 грудня, за новоюліанським церковним календарем віряни відзначають день пам’яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці — однієї з найшанованіших християнських святих. До Нового року залишилося 9 днів.

Свята Анастасія жила за правління імператора Діоклетіана — в період жорстоких гонінь за християнами. Вона походила зі знатної родини, отримала добру освіту, але свідомо обрала шлях служіння людям. Анастасія таємно допомагала ув’язненим християнам — лікувала рани, передавала їжу, підтримувала словом і вірою.

За переказами, саме за здатність полегшувати муки й визволяти від кайданів її назвали Узорішительницею — тією, що "розриває пута". За відданість християнській вірі Анастасію заарештували й після катувань стратили. Її мученицька смерть стала символом духовної стійкості та милосердя.

Традиції та прикмети 22 грудня

У народній традиції цей день вважався особливим для молитов про здоров’я — як фізичне, так і душевне. До святої Анастасії зверталися ті, хто мав тяжкі хвороби, перебував у неволі, переживав складні життєві обставини або шукав внутрішнього звільнення від страхів і болю.

якщо день морозний і ясний — зима буде тривалою, але стабільною;

хмарна погода віщує відлигу найближчим часом;

тиха погода без вітру вважалася знаком спокійного й благополучного року;

сни в ніч на 22 грудня вважали символічними — їм приписували підказки щодо важливих рішень.

Зимовий морозний день. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 22 грудня

сваритися та лихословити — цей день треба присвятити милосердю й духовному очищенню;

цей день треба присвятити милосердю й духовному очищенню; займатися важкою фізичною працею, особливо жінкам — це може накликати лиха;

це може накликати лиха; позичати гроші комусь — так можна "передати" власні проблеми іншим;

так можна "передати" власні проблеми іншим; в'язати, шити — так можна "зв'язати руки" собі на весь наступний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати колегам чи сусідам на Новий рік 2026. Ми підготували для вас оригінальні, але бюджетні ідеї.