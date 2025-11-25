Разбавьте водой и попшикайте на окна: как с помощью простого средства вывести плесень на окнах

Из-за конденсата и сырости на окнах может появляться плесень

В холодный период на окнах квартир и домов может появляться конденсат. "Плачущие" стекла в свою очередь могут приводить к образованию плесени на рамах и подоконниках. Бороться с этой проблемой можно с помощью подручных средств, которые точно есть на кухне.

"Телеграф" рассказывает, как вывести плесень на окнах с использованием уксуса и воды.

Лайфхак от плесени на окнах

Темные пятна плесени на окнах портят не только их вид, но и могут быть опасны для здоровья жителей дома. Избавиться от этой проблемы поможет обычный столовый уксус и вода, пишет Express. Все что вам нужно — это развести равные количества уксуса и воды, налить их в емкость с пульверизатором.

После этого нужно подготовить поверхность. Протрите плесень на окнах влажной тряпкой, потом сухой. После этого распылите уксусный раствор на проблемные места и оставьте на час.

Когда пройдет время, протрите щеткой или влажной тряпкой окна и рамы. После этого промойте все чистой водой и вытрите насухо чистой тряпкой. Это поможет вашим окнам снова выглядеть как новые.

При этом стоит помнить, что неразбавленный уксус не будет более эффективным средством. Более того, он может повредить некоторые поверхности. Поэтому лучше разводить его с теплой водой в равных количествах.

