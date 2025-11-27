Юлии Тимошенко - 65: как экс-премьер выглядела в молодости и как менялся ее имидж с начала карьеры (фото)

А последние годы политик экспериментирует со своим имиджем

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко празднует сегодня, 27 ноября, свое 65-летие. Ее по праву считают одной из самых ярких женщин в украинской политике, и за время карьеры она неоднократно удивляла всех изысканным стилем.

Что известно:

Юлий Тимошенко отмечает 65-летний юбилей, но выглядит значительно моложе

За время 25-летей карьере в политике Юлия Тимошенко меняла свой стиль и даже фирменную прическу

Как выглядела Юли Тимошенко в молодости и сейчас

Юлия Тимошенко начала политическую карьеру в 1999 году, заняв пост вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко. В то время у нее были каштановые волосы средней длины, а в гардеробе преобладали строгие деловые костюмы.

Юлия Тимошенко пришла в политику в 1999 году

Несколько лет Юлия Тимошенко оставалась брюнеткой, хотя экспериментировала с образом: подстригала челку, носила "каре" и впервые начала делать объемные "пучки".

Юлия Тимошенко в молодости

У Юлии Тимошенко были каштановые волосы

В 2001 году политика обвинили в контрабанде российского газа и поместили в СИЗО. После освобождения через 42 дня Тимошенко начала отращивать волосы и постепенно их осветлять, а также перешла на официально деловой стиль в работе.

Юлия Тимошенко после СИЗО

В 2002 году экс-премьер впервые появилась на публике с косой, которая стала ее фирменной прической, а в 2004 году в ходе Оранжевой революции окончательно закрепила за собой этот имидж.

Юлия Тимошенко стала носить фирменную косу с 2002 года

Свой образ "дамы с косой" Юлия Тимошенко не меняла долгие годы. Только в 2014 году, накануне выборов президента, появилась на публике с высоким начесом, украсив его обручем.

Юлия Тимошенко несколько лет не меняла имидж

Юлия Тимошенко в новом образе

В 2015 году лидер "Батькивщины" удивила кардинальной сменой образа — Тимошенко стала появляться в Раде с распущенными волосами и элегантной прической с низким хвостиком.

Как менялась Юлия Тимошенко, Фото: Getty Images

Вскоре экс-премьер перекрасила волосы в "холодный" блонд и чаще стала демонстрировать распущенные волосы, но в конце 2019 года снова вернулась к фирменной косе.

Юлия Тимошенко меняла цвет волос и прически

С 2022 года Тимошенко появляется в разных образах, то с низким хвостом, оставляя пряди вокруг лица, то с косой и челкой на две стороны. Что касается одежды, то в ее гардеробе по-прежнему преобладают элегантные костюмы светлых оттенков и строгие платья.

Юлия Тимошенко экспериментирует имиджем, Фото: Getty Images

В 2025 году лидер "Батькивщины" перекрасилась в "пепельный" блонд и пришла на заседание Рады с волнистой укладкой, вызвав восторг, поскольку выглядела значительно моложе своих лет.

Юлия Тимошенко в 2025 году

Но на публичных мероприятиях Тимошенко чаще появляется с фирменной косой, полностью убирая с лица челку.

Как выглядит сейчас Юлия Тимошенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Юлия Тимошенко, когда ее впервые назначили премьером. Уже тогда она была с косой.