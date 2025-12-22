Від вироку до інвалідного візка: де в Харкові сиділа Юлія Тимошенко та в яких умовах (фото, відео)

Тимошенко до Харкова привезли перед Новим, 2012 роком

Чотирнадцять років тому Юлія Тимошенко очікувала етапування до Качанівської виправної колонії в Харкові. 11 жовтня 2011 року її засудили до 7 років за ґратами за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. 30 грудня її перевезли з Києва до Харкова.

Що потрібно знати:

Фактично Тимошенко перебувала в слідчому ізоляторі, а не в загальних приміщеннях колонії

Через проблеми зі здоров’ям вона більшість часу перебувала в медичній частині СІЗО

У колонії експрем’єрка пробула приблизно пів року, після чого її перевели до лікарні "Укрзалізниці"

У лютому 2014 року Верховна Рада ухвалила рішення про її звільнення

Як Тимошенко "сиділа" в колонії

Під час перебування в Качанівській колонії, Юлія Тимошенко знаходилась в слідчому ізоляторі. В камері, окрім ліжок був унітаз, біде та душова кабіна. Через скарги на стан здоров'я, вона перебувала в медичній частині СІЗО.

Камера Тимошенко

Довідково:

Качанівська виправна колонія №54 — кримінально-виконавча установа для жінок, що функціонує з 1927 року на території колишньої садиби поміщика Качанова та нині утримує понад 800 засуджених.

Качанівська виправна колонія №54

Вона має мінімальний рівень безпеки із загальними умовами, а також окремий сектор середнього рівня для жінок, засуджених до довічного позбавлення волі. Вже після звільнення Тимошенко "Качанівку" капітально відремонтували, зробивши особистий простір для засуджених.

Камери в Качанівській виправній колонії №54

Камери в Качанівській виправній колонії

Тимошенко в лікарні: голодування та підтримка шанувальників

В колонії Тимошенко пробула пів року. Вже навесні 2012 року її перевели в лікарню "Укрзалізниці", більш знану як 5 ЦКБ.

5 ЦКБ в Харкові

За ворітьми лікарні постійно чергували прихильники Тимошенко, які скандували "Юлі волю" та десятки журналістів. За час перебування в лікарні експрем'єрка кілька разів оголошувала голодування, зокрема як протест проти виборів депутатів Верховної Ради.

Лікарні та прихильники Тимошенко за парканом

Тимошенко в лікарні

Звільнення Тимошенко

В лютому 2014 року Верховна Рада прийняла постанову про звільнення Тимошенко. Юлію Тимошенко вивезли з будівлі харківської лікарні "Укрзалізниці" на інвалідному візку, після чого вона сіла в автомобіль і вирушила до аеропорту для перельоту до Києва.

Тимошенко в машині їде в аеропорт/ Фото УП

Тимошенко вивозять з лікарні

