Никто не поблагодарил: в сети смеются над новым мем о Тимошенко

Новый мем – старая история: история газовой войны 2009 года снова в топе

Известная украинская политик и бывшая премьер Юлия Тимошенко часто становится героем шутливых фото и видео. В основном они касаются газового дела, которое в свое время привело ее на скамью подсудимых.

Мем о Тимошенко опубликовала юмористическая группа "Львовский морской порт". С помощью искусственного интеллекта сделали изображение с узнаваемой Юлией Владимировной с фирменной прической конца 2000-х и газовой трубой.

Мем о Тимошенко и газе

Подпись к фото отсылает к тренду последнего года — в соцсетях размещали изображения, сгенерированные ИИ, которые должны вызывать у людей жалость или восторг. Подписывали именно так "никто не поздравил", "никто не похвали", "никто не поблагодарил". Делали это ради увеличения количества комментариев.

Что за мемы о Тимошенко и газе

В начале 2009 года Россия резко подняла цену на газ до $450 за тысячу кубометров. Украина была готова платить вдвое меньше. Компромисса не нашли. 1 января "Газпром" прекратил поставки — сначала только для Украины, а уже через несколько дней полностью перекрыл транзит.

Премьер Тимошенко лично поехала в Москву. После ночной встречи с Путиным было объявлено о новом контракте. Детали долго оставались засекреченными. Впоследствии выяснилось: базовая цена — $450, без права на реэкспорт и с жестким условием — обязательством потреблять определенное количество газа или платить штраф, тогда как Россия не брала обязательства прокачивать определенный газовый объем.

В 2010 году, чтобы снизить цену, Украина подписала Харьковские соглашения — газовая скидка в обмен на продление базирования ЧФ РФ в Севастополе до 2042 года. Это явилось одной из предпосылок оккупации Крыма.

Контракт Тимошенко критиковали как кабальный. В 2011 году ее приговорили к 7 годам за превышение полномочий. А в 2016 году "Нафтогаз" выиграл арбитраж в Стокгольме — "Газпром" должен был компенсировать $4,63 млрд за недопоставленный транзитный газ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп снова стал героем мемов. В частности, соцсети шутили над его "разрывом" с Илоном Маском.