Одна буква решает все: какой большой город на Днепре часто называют неправильно
В словаре указан только один вариант
Одна буква может изменить все, особенно в украинском языке. Россияне годами навязывали нам свои варианты названий городов, и даже сейчас многие не уверены, как правильно писать.
Большой город на Днепре — яркий пример такой неразберихи. Речь о Кременчуге — "Телеграф" рассказывает, как на самом деле называется этот город и почему именно так.
По словарю украинского языка, город на Полтавщине пишется исключительно как Кременчук — с буквой "к" в конце. Это единственно правильный вариант для украинского языка, который используется в документах, на картах и дорожных знаках.
Языковедческие источники объясняют, что в украинской норме закреплена только форма Кременчука. Это название отвечает современным правилам и применяется в официальной сфере.
Вариант "Кременчуг" — это российская версия названия. Этот вариант встречается в русскоязычных текстах и старых литературных источниках. В украинском языке эта надпись не используется.
Название города имеет тюркское происхождение. По одной версии, оно произошло от слова "керменчик", что означает "небольшая крепость". За другой — от старинного "Кременчук", то есть "маленькая скала" или "каменистое место".
Подытожим: в украинских текстах нужно писать только Кременчук. На всех официальных ресурсах, картах и знаках используется этот вариант. Российская версия "Кременчуг" осталась только в быту или за пределами Украины.
