Одна буква решает все: какой большой город на Днепре часто называют неправильно

В словаре указан только один вариант

Одна буква может изменить все, особенно в украинском языке. Россияне годами навязывали нам свои варианты названий городов, и даже сейчас многие не уверены, как правильно писать.

Большой город на Днепре — яркий пример такой неразберихи. Речь о Кременчуге — "Телеграф" рассказывает, как на самом деле называется этот город и почему именно так.

По словарю украинского языка, город на Полтавщине пишется исключительно как Кременчук — с буквой "к" в конце. Это единственно правильный вариант для украинского языка, который используется в документах, на картах и дорожных знаках.

Кременчуг на карте

Языковедческие источники объясняют, что в украинской норме закреплена только форма Кременчука. Это название отвечает современным правилам и применяется в официальной сфере.

Вариант "Кременчуг" — это российская версия названия. Этот вариант встречается в русскоязычных текстах и старых литературных источниках. В украинском языке эта надпись не используется.

Так название города пишут на дорожных знаках

Название города имеет тюркское происхождение. По одной версии, оно произошло от слова "керменчик", что означает "небольшая крепость". За другой — от старинного "Кременчук", то есть "маленькая скала" или "каменистое место".

Подытожим: в украинских текстах нужно писать только Кременчук. На всех официальных ресурсах, картах и знаках используется этот вариант. Российская версия "Кременчуг" осталась только в быту или за пределами Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое россияне перепутают с "танцами". Это украинское блюдо, которое подают на большие гости.