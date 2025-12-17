О непростой судьбе этого жилмассива предупреждали заранее: чем знаменит Тополь в Днепре

Это место приезжие часто видят одним из первых в городе

Жилмассив Тополь в Днепре нередко называют южными воротами города. Он расположен на юге города, образуя один из въездов и выездов. Но этот микрорайон стал знаменитым далеко за пределами Днепра из-за трагедии, когда в один момент был разрушен девятиэтажный дом.

"Телеграф" рассказывает о том, как появился микрорайон Тополь, почему он так называется и на что здесь стоит обратить внимание сегодня.

Когда появился Тополь в Днепре

До 1941-1945 годов южная граница Днепра (тогда еще Днепропетровска) была обозначена водонапорной башней, которую позже переоборудовали в ресторан "Старая башня". Но в 1950-60-х годах в городе начали застраивать Запорожское шоссе и он начал разрастаться к югу.

Ресторан "Старая башня". Фото facebook.com/DepartmentCulturalHeritage

Формирование жилмассива Тополь началось в 1973 году. Застройка велась поэтапно и привела к появлению трех частей — Тополь-1, Тополь-2 и Тополь-3. В начале 1980-х годов микрорайон в буквальном смысле разросся и стал крупнейшим жилмассивом города. При этом жилье вводилось быстрее, чем объекты социально-бытовой инфраструктуры: не хватало школ, детских садов, торговых точек, благоустройство заметно отставало от темпов застройки.

Почему Тополь

Микрорайон получил свое название благодаря тополиным рощам, которые в прошлом густо росли на этой территории. Так решили архитекторы, проектировавшие район в 1960-х годах. Но сегодня тополей здесь осталось мало, и пуха от них почти не видно из-за вырубки во время строительства. Интересно, что официально названия "Тополь" нет в документах города, но оно широко используется в повседневной жизни и даже в некоторых официальных отчетах.

Строительство Тополя. Фото facebook.com/dnepr.history

Чем знаменит Тополь

Отдельное место в истории жилмассива занимает трагедия 6 июня 1997 года на Тополе-1. В тот день оползень разрушил девятиэтажный дом, школу и частично два детских сада. Образовался гигантский котлован. Это происшествие подтвердило первоначальные опасения строителей и проектировщиков.

Еще задолго до трагедии архитекторы знали о сложных грунтовых условиях. Для их изучения на Тополе был построен экспериментальный дом, каждый из подъездов которого возводили на разном типе фундамента. Заселили его лишь через пять лет после строительства. Из-за заметного крена и разницы в осадке блоков дом получил у местных жителей два прозвища "пьяный" и "танцующий". Сегодня он считается одним из самых старых зданий жилмассива — ему более 50 лет.

"Танцующий" или "пьяный" дом в Днепре. Фото: Telegram-канал Артема Костюка

Тополь изначально проектировался как относительно удаленный от центра район. Поэтому при его строительстве закладывали большое количество гаражных кооперативов. В начале 1990-х общественный транспорт из центра доходил лишь до Подстанции, и жителям приходилось идти пешком до дома около получаса.

Сегодня на Тополе проживают десятки тысяч жителей. Несмотря на все проблемы микрорайон продолжает развиваться.