С праздником Теплого Алексея 2025! Самые лучшие поздравления в открытках

Не забудьте поздравить родных с одним из важных весенних праздников 17 марта

Сегодня 17 марта (30 марта по старому стилю), согласно церковному новоюлианскому календарю, христиане восточного обряда почитают преподобного Алексея. В честь святого в народе отмечается День Теплого Алексея (Алексия) — значимый весенний праздник в украинской традиции, который олицетворяет наступление тепла и пробуждение природы.

Для наших предков-пчеловодов праздник был особенно важен, ведь именно на Теплого Алексея, если позволяла погода, они выносили ульи на пасеку. Считалось, что в это время пчелы наконец-то пробуждаются от "спячки" и начинают подготовку к новому сезону.

Праздник Теплого Алексея в 2025 году выпадает на самый строгий Великий пост, поэтому в этот понедельник христианам можно употреблять только сырые продукты: можно питаться фруктами, овощами, орехами, семенами.

17 марта "Телеграф" выкладывает подборку оригинальных и ярких поздравлений в виде открыток и картинок, которые можно отправить близким в соцсеть, мессенджер. Пожелайте родным солнечных дней и ясной погоды в красивой форме.

С Днем Теплого Алексея 2025: открытки и картинки

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.

Если кто-то 17 марта встречает свой день рождения, с этим событием обязательно нужно поздравить. "Телеграф" подготовил прикольные поздравления с днем рождения.