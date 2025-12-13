Не хватило денег? Как в Одессе появился дом с одной стеной (фото)

Построили дом еще в 19 веке

В Украине есть немало уникальных построек, к которым относится и дом-стена в Одессе. Его строили без феерического замысла, но сейчас он привлекает тысячи туристов.

"Телеграф" расскажет, что известно о доме-стене в Одессе. Заметим, что это здание имеет несколько названий: "плоский дом", "дом с одной стеной", "ведьмин дом", "карточный дом", "дом теней".

Построили дом-стену в Одессе в конце 1880-х годов. Тогда это здание называли зданием Г. Рафаловича. Архитектором, по одним данным, был Д. Климов, а по другим – Д. Тележинск. На первый взгляд, это здание может показаться довольно обычным. Ведь есть старые красивые кованые балконы, оригинальные карнизы и лепнина на стенах. Некоторые даже могут предположить, что этот дом похож на другие здания в Одессе.

Дом-стена в Одессе

Однако если отойти чуть-чуть в сторону и взглянуть на него под определенным углом, дом приобретает другую форму. Он буквально кажется плоским, словно состоит всего из одной фасадной стены. Но на самом деле такой эффект обеспечивают стены, которые построены под очень острым углом, благодаря чему возникает оптическая иллюзия.

Заметим, что многие историки считают, что изначально дом не строили с целью создать архитектурную загадку. По одной из версий плоский дом появился из-за того, что для строительства не хватило денег, или под застройку дали мало земли, поэтому строители схитрили и сделали дом треугольным.

Как сейчас выглядит дом-стена в Одессе

Дом-стена в Одессе

Сейчас дом-стена в Одессе один из самых известных. К тому же в середине были сохранены старинные интерьеры: мраморная лестница, изящная лепнина на потолках, кованые перила.

