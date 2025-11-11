В сети появился новый тренд: что такое усятница и сколько стоит

Эта вещь используется в качестве декора и не только

Даже нейросети не знают, что такое усятница, и считают этот предмет выдумкой. Однако эта вещь становится все более популярной и не только из-за своего забавного названия.

"Телеграф" решил разобраться, что такое усятница и сколько она стоит.

Что такое усятница

Усятница – это миниатюрная стеклянная вазочка, предназначенная для хранения кошачьих усов, засушенных цветов или даже миниатюрных суккулентов. Она используется как декор и не только.

Откуда берут вибриссы

Стоит отметить, что усы (вибриссы) являются очень важным органом, насильственное удаление которых причиняет сильную боль и создает проблемы для кошек. Однако владельцы этих животных время от времени находят их выпавшие усы на полу, мебели или подушке. Так как процесс обновления усов занимает достаточно много времени, находки случаются достаточно редко.

Магия кошачьих усов

Вибриссы этих мистических животных считаются мощными магическими артефактами — талисманами и оберегами. По поверьям, они привлекают денежную удачу, защищают от негативной энергии, приносят удачу в делах. Поэтому такая находка уже сама по себе удача.

Сколько стоит ваза для кошачьих усов

Хотя в качестве архиватора кошачьих усиков используют и шкатулки, большинство предложений в сети касается стеклянных или керамических ваз. На популярных украинских сайтах Prom и Shafa мы нашли объявления о продаже ваз для усов из прозрачного стекла по 84 грн за штуку.

Усятница

Ваза для усов

Такая же, но из коричневого стекла, на AliExpress стоит 42 грн. Вазочку из глины ручной работы предлагают купить на OLX за 145 грн.

