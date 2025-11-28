Новый Дед Мороз Украины: шоколадный "Коломойский" рвёт тренды TikTok (видео)

Сходство лиц украинцы считают невероятным

В социальной сети TikTok вирусится новый мем: пользователи заметили, что лицо Деда Мороза на обёртке популярных шоколадных фигурок от Roshen подозрительно похоже на олигарха Игоря Коломойского.

За последнее время на платформе появилось большое количество подобных роликов. Пользователи выкладывают видео шоколадных фигурок под звуки голоса Коломойского.

В комментариях под такими вирусными роликами уже собралось большое количество комментариев и люди отмечают, что сходство действительно невероятное.

Что пишут в комментариях:

"Какое время, такой и Дед Мороз"

"Коломойчики"

"Шикарный тренд"

Комментарий из сети

Комментарий из сети

Комментарий из сети

Игорь Коломойский — кто это

Игорь Коломойский наиболее известный как бывший владелец "ПриватБанка". Он занимал пост главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также владел активами в металлургической и нефтехимической отраслях, авиационной сфере. Кроме того, в его собственности находился один из крупнейших медиахолдингов Украины – 1+1 Media.

В 2021 году МИД США ввело санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Бизнесмену предъявили обвинения в коррупции во время его пребывания на посту губернатора Днепропетровской области. По некоторым данным, в настоящее время Ирина Коломойская проживает в Женеве, Швейцария.

Игорь Коломойский. Фото: Ян Доброносов/Телеграф

Игорь Коломойский. Фото: Ян Доброносов/Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что шоколадный Святой Николай поразил украинцев ценой.