Гринч гонял на мотоцикле в Киеве. Украинцев развеселил остроумный курьез (видео)

Гринч — сказочный персонаж, который пытался украсть Рождество

С приближением новогодних праздников в Украине все больше происходит забавных курьезов. К примеру, в Киеве увидели Гринча на мотоцикле.

Об этом свидетельствует опубликованное местными пабликами видео. Заметим, что когда произошла смешная ситуация, неизвестно, однако ролик появился вечером 6 декабря.

На видео видно, как мужчина в костюме Гринча едет на мотоцикле. Курьезная ситуация произошла в Киеве. Интересно, что "Гринч" даже вел себя соответственно. Он постоянно демонстрировал напряжение и беспокойство, что выглядело довольно забавно.

Следует отметить и сам костюм. Он был довольно яркий и большой. Ни один пассажир или водитель на дороге не имели шанса не заметить Гринча в Киеве. Украинцы уже начали шутить над этим:

"Если вы сегодня видели на Набережной Гринча на мотоцикле — нет, вам не показалось. План простой: сначала покататься, потом украсть Рождество".

Кто такой Гринч и как связан с Рождеством

Гринч – это зеленый, ворчливый, мизантропический персонаж, живущий на горе у сказочного города Хтовск (Whoville). Он ненавидит Рождество и предпраздничную суету, поэтому пытается испортить праздник. Но, наконец, осознает, что Рождество — это не подарки, а дух единства и добра, после этого его сердце "выросло" и он стал частью праздника.

Гринч

Во многих фильмах и мультиках о Гринче он пытается украсть Рождество, иногда ему это удается. Правда, оказывается, Рождество невозможно своровать, потому что это дух, а не подарки.

