Самые искренние поздравления на Рождество 25 декабря: красивые тексты для взрослых и детей
Рождественские поздравления для больших и маленьких
Уже совсем скоро украинцы будут отмечать один из самых светлых праздников — Рождество Христово, которое по новоюлианскому календарю ежегодно приходится на 25 декабря. В этот день люди традиционно колядуют, поздравляют друг друга и желают родным, друзьям и соседям мира, благополучия и счастья.
Рождественские песни наполнены теплыми поздравлениями, которые важно знать и помнить как взрослым, так и детям. "Телеграф" подготовил подборку стихотворных рождественских поздравлений на украинском, которые следует выучить в канун праздника, чтобы достойно поздравить близких и создать настоящую праздничную атмосферу.
Поздравления на Рождество 2025 — короткие тексты
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі й в справах усіх!
***
Різдвяна зірка в небі сяє,
Всю Україну оберігає.
Нехай земля квітне добром і миром,
Життя буде світлим, щасливим, щирим!
Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,
Пригорни до себе нині українські діти.
Щоби були добрі, щоби були щасні,
І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.
Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,
Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.
***
Зірочка з неба світло кидає.
Христос-дитятко нині рождаєсь.
Світи весело Христу й Марії,
Кріпи у серці віру й надію.
Хай ця зірничка в Різдвяні свята
Несе все щастя до вашої хати,
Здоров'я, втіхи, пошани світу,
Багатства й долі на многії літа.
Будьте ласкаві, багаті,
Майте ласку добру й гожу.
Вірте тільки в ласку Божу.
Ласка Божа вас спасе,
З краю слабість відведе,
Зичу бути здоровеньким,
Всім дорослим і маленьким,
На потіху всій родині,
І на славу Україні.
Христос ся Рождає!
Поздравления на Рождество 2025 — длинные тексты
Гей ти, славний господарю,
Виходь до нас з хати,
Бо прийшли колядники
Тебе добром повіншувати.
Дай Вам, Боже, господарю,
І вам, господине,
Щоб ви мали грошей повно,
Ще й повнії скрині.
Дай Вам, Боже, господарю,
Повно жита і пшениці,
І худібки, і пашниці.
Дай Вам, Боже, господарю,
В Вашій хаті добра много,
Добра много, добра всього.
Діточок (внучат) діждати,
Виховати, оженити
І нас в гості запросити.
Та не гайся, добродію,
Даруй нас, чим доробився.
Бо на нашій Україні
Христос народився!
Бажаєм вам веселих свят
І всій вашій родині,
Нехай радість запанує
В вашім домі нині.
Хай добробут прибува вам кожну мить,
Хай ніколи голова в Вас не болить.
Хай вам хліб і білий цукор на столі,
Хай вам радісні дороги — по землі.
Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.
Хай гостей вам щонеділі — повен двір.
Хай надіями вас манить далина,
Хай вас щастя і здоров’я не мина.
Хай пташки вам прилітають щовесни,
Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.
Хай співаються пісні вам голосні,
Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.
Хай різдвяна коляда вас звеселяє.
Веселіться усі разом. Христос ся рождає!
Віншую вам нині,
Господарю й господині,
І старому, і малому, –
Всьому люду земному.
Дай вам Боже в цій господі
Жити в радості і згоді.
Щоб родилося на ниві,
Діти щоб росли щасливі:
Що синочок – місяць ясний,
А що дочка – зірка красна.
Буде хай різдвяна хата
Світла, щедра і багата.
Пахне сіном хай в оборі,
Всяке збіжжя у коморі.
Хай минає хату злоба,
Водиться нехай худоба.
Щоб весело святкувалось,
Куті з медом скуштувалось,
У віншівках, у дотепах,
З колядою і з вертепом.
Щоб добро жило в родині
І у нашій Україні.
Хай бажання це здійсняється
Христос рождається!
У украинцев существует множество замечательных традиций, сопровождающих рождественско-новогодние праздники. Ранее мы публиковали короткие поздравления на Коляду 2025 года.