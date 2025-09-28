Одесса официально разрывает связи с "русским миром". Что придумали власти за три года

Одесса обсуждает важный документ

После трех лет работы и многочисленных требований активистов исключить российские и советские нарративы, Одесский городской совет представил общественности проект Устава города. Новый вариант гарантирует прозрачность власти, а также определяет 5 новых дат городских праздников и гимн Одессы.

Проект документа обнародован на официальном сайте Одесского горсовета. Дальнейшее решение за депутатами, которые рассмотрят его на заседании.

Новые праздники

В обновленном Уставе исключены упоминания о Российской империи и о подвигах ее военных. Вместо этого акцент сделан на более древние корни города. В документе подчеркивается, что градостроительные традиции Одессы восходят еще к античности. Так, археологические находки и карты XIV века (в частности 1311 года), подтверждают существование торгового пункта Джинестра в районе нынешнего залива. Первое письменное упоминание порта под названиями Кочубиев, Качибей или Хаджибей датируется 19 мая 1415 года.

Поэтому местные власти решили объявить новым городским праздником 19 мая. В этот день будет ежегодно отмечаться День первого письменного упоминания порта.

Всего же одесситы получили пять официальных городских праздников:

1 апреля — День юмора;

10 апреля — День освобождения Одессы от нацистских захватчиков;

19 мая — День первого письменного упоминания порта (Кочубиев, Качибей, Хаджибей);

2 сентября — День города;

3 сентября — День города-побратима и города-партнера.

Гимн города

Изменения коснулись и гимна. Если раньше им считалась ария Тони из оперетты "Белая акация", то теперь главной песней Одессы станет "Край Чорного моря". Ее авторы — поэт Семен Кирсанов и композитор Модест Табачников, а украинский перевод текста выполнил Сергей Осока.

Те місто я бачив не раз уві сні,

Грайливе, солоне, ігристе,

Край Чорного моря відкрилось мені

В квітучих акаціях місто

Край Чорного моря!

Те море, в якому я плив і тонув,

Той берег, ясний і погожий.

Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,

Напитися й досі не можу.

Край Чорного моря!

Повік не забуду бульвар і маяк,

вогні пароплавів, як свічі,

і лавку, де ми, о кохана моя,

поглянули вперше у вічі –

Край Чорного моря!

Земля, до якої мій друг-одесит

тулився, обпалений боєм.

В зажурі над ним Батьківщина стоїть,

і назване місто героєм –

Край Чорного моря!

Життя зостається прекрасним завжди,

Грайливе, солоне, іскристе.

І нас щовесни повертає сюди,

В Одесу, у сонячне місто.

Край Чорного моря!

Контроль горожан над властями

Новый Устав охватывает вопросы местного самоуправления, территориального развития, культурной политики и механизмов общественного контроля. В нем закреплены такие формы участия одесситов, как электронные петиции, общественные слушания, местные инициативы и распределение части бюджета.

Главная задача Устава — привести работу органов самоуправления в соответствие с украинским законодательством, обеспечить открытость власти и учитывать исторические и культурные особенности города. Принятие документа станет правовой основой для устойчивого развития Одессы и активного включения жителей в управление городской жизнью.

