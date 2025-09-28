Одесса официально разрывает связи с "русским миром". Что придумали власти за три года
Одесса обсуждает важный документ
После трех лет работы и многочисленных требований активистов исключить российские и советские нарративы, Одесский городской совет представил общественности проект Устава города. Новый вариант гарантирует прозрачность власти, а также определяет 5 новых дат городских праздников и гимн Одессы.
Проект документа обнародован на официальном сайте Одесского горсовета. Дальнейшее решение за депутатами, которые рассмотрят его на заседании.
Новые праздники
В обновленном Уставе исключены упоминания о Российской империи и о подвигах ее военных. Вместо этого акцент сделан на более древние корни города. В документе подчеркивается, что градостроительные традиции Одессы восходят еще к античности. Так, археологические находки и карты XIV века (в частности 1311 года), подтверждают существование торгового пункта Джинестра в районе нынешнего залива. Первое письменное упоминание порта под названиями Кочубиев, Качибей или Хаджибей датируется 19 мая 1415 года.
Поэтому местные власти решили объявить новым городским праздником 19 мая. В этот день будет ежегодно отмечаться День первого письменного упоминания порта.
Всего же одесситы получили пять официальных городских праздников:
- 1 апреля — День юмора;
- 10 апреля — День освобождения Одессы от нацистских захватчиков;
- 19 мая — День первого письменного упоминания порта (Кочубиев, Качибей, Хаджибей);
- 2 сентября — День города;
- 3 сентября — День города-побратима и города-партнера.
Гимн города
Изменения коснулись и гимна. Если раньше им считалась ария Тони из оперетты "Белая акация", то теперь главной песней Одессы станет "Край Чорного моря". Ее авторы — поэт Семен Кирсанов и композитор Модест Табачников, а украинский перевод текста выполнил Сергей Осока.
Те місто я бачив не раз уві сні,
Грайливе, солоне, ігристе,
Край Чорного моря відкрилось мені
В квітучих акаціях місто
Край Чорного моря!
Те море, в якому я плив і тонув,
Той берег, ясний і погожий.
Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,
Напитися й досі не можу.
Край Чорного моря!
Повік не забуду бульвар і маяк,
вогні пароплавів, як свічі,
і лавку, де ми, о кохана моя,
поглянули вперше у вічі –
Край Чорного моря!
Земля, до якої мій друг-одесит
тулився, обпалений боєм.
В зажурі над ним Батьківщина стоїть,
і назване місто героєм –
Край Чорного моря!
Життя зостається прекрасним завжди,
Грайливе, солоне, іскристе.
І нас щовесни повертає сюди,
В Одесу, у сонячне місто.
Край Чорного моря!
Контроль горожан над властями
Новый Устав охватывает вопросы местного самоуправления, территориального развития, культурной политики и механизмов общественного контроля. В нем закреплены такие формы участия одесситов, как электронные петиции, общественные слушания, местные инициативы и распределение части бюджета.
Главная задача Устава — привести работу органов самоуправления в соответствие с украинским законодательством, обеспечить открытость власти и учитывать исторические и культурные особенности города. Принятие документа станет правовой основой для устойчивого развития Одессы и активного включения жителей в управление городской жизнью.
