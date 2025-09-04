Одесса медленно сползает к морю? В городе заметили опасное природное явление (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это выглядит жутко
В Одессе на станции 3-й Фонтан жители обнаружили необычное и тревожное явление. В одном из мест треснула земля, образовав масштабные трещины и провалы.
На опубликованных кадрах в местных телеграм-каналах видно, как почва покрыта глубокими трещинами, которые местами превратились в настоящие воронки. Некоторые трещины настолько широки, что можно разглядеть открытую землю и камень.
Особенно заметны три основных зоны поражения: длинная извилистая трещина, простирающаяся через весь участок, более широкий провал в форме разветвленной сети и несколько меньших, но глубоких разломов. Вокруг основных трещин земля покрыта более мелкими трещинами, что свидетельствует о нестабильности всего массива почвы.
Такое явление может быть связано с несколькими факторами: подземным вымыванием почвы вследствие аварий водопровода, естественными геологическими процессами, или чрезмерным высушиванием глинистого грунта из-за длительной засухи.
Реакция украинцев
Украинцы в комментариях под сообщением написали свое мнение. Кто-то поразился насколько, что вместо слов написали нецензурную брань. Другие предположили, что это из-за строительства на склоне.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе заметили "человеческую многоножку".