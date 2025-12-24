Свято наближається. ТОП-5 ідей зимових фото для тварин

Для деяких фото не потрібен навіть костюм

Різдвяні свята вже наступають, тож після прикрашання ялинки та приготування святкових страв можна також взятися за новорічний костюм для свого улюбленця. Також можна зробити з цього святкову листівку та розіслати друзям і родичам, або опублікувати в Instagram.

"Телеграф" зібрав кілька ідей для святкових листівок.

Сімейне фото в однакових костюмах

Котики — це повноцінні члени родини, тому можна зробити фото за прикладом блогерів Тайлера та Ванесси, які вдягнули заради фото різдвяні піжами ельфів та зробили святкову фотосесію зі своїм котом Мазі. Котові також довелося вдягнути костюм ельфа та ковпак.

Різдвяні олені

Ці два потужні померанські шпіци вдягнені у костюми оленів, ніби готові підняти у повітря важкі санки Санта-Клауса разом з мішком різдвяних подарунків для усіх дітей планети Земля.

Австралійські вівчарки Бугі та Лука виглядають так, ніби вони зайняли місце в упряжці Санти. До речі, можна використати тих самих вірусних гномів, які зазвичай усі купують до Різдва.

Як красиво сфотографувати собак для Різдвяної листівки, скриншот Instagram

Пес-подарунок під ялинкою

Якщо ваш пес такий же чарівний, як цей бульдог, можете посадити його під ялинкою, а на голову покласти подарунковий бант, повісивши на шию різдвяний шарф. Головний секрет — змусити песика дивитися у камеру, домовитися допоможуть смаколики для собак.

Пес-Санта

Шотландська вівчарка Лука в костюмі Санта-Клауса зібрала багато захоплених коментарів.

Собака у вінку

Ця листівка потребує багато зусиль та майстерності, аби змусити собаку сидіти на одному місці та не скидати з себе ялинковий вінок. Однак зусилля того вартують — у німецького дога Зандера вийшла дуже мила світлина.

