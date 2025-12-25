Открытки с Рождеством 2025: оригинальные картинки с красивыми пожеланиями в праздник

Красивые поздравления с Рождеством 25 декабря для родных и друзей

В четверг, 25 декабря 2025 года, православные верующие и греко-католики по новоюлианскому церковному календарю отмечают одно из главных христианских событий — Рождество Иисуса Христа.

Празднование Рождества начинается задолго до самого торжества — уже в канун праздника, в Святвечер, который приходится на 24 декабря. Этот день имеет особое значение в христианской традиции и считается одним из важнейших церковных праздников, когда христиане отмечают рождение Божьего Сына.

В Рождество принято быть рядом с семьей и близкими друзьями, а если такой возможности нет, теплые рождественские поздравления всегда можно передать онлайн тем, кто вам дорог. "Телеграф" подготовил подборку рождественских поздравлений.

Вы можете отправить близким красивую праздничную открытку и порадовать их теплым пожеланием от себя. Выбирайте яркую рождественскую картинку, скачивайте ее на свой гаджет и отправляйте адресату в любом удобном мессенджере или в социальной сети.

Рождество Христово 2025 — открытки и картинки

