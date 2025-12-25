Листівки з Різдвом 2025: оригінальні картинки з красивими побажаннями у свято

Красиві вітання з Різдвом 25 грудня для рідних та друзів

У четвер, 25 грудня 2025 року, православні віряни та греко-католики за новоюліанським церковним календарем відзначають одну з головних християнських подій — Різдво Ісуса Христа.

Святкування Різдва починається задовго до самої урочистості — вже напередодні свята, у Святвечір, яке припадає на 24 грудня. Цей день має особливе значення у християнській традиції та вважається одним із найважливіших церковних свят, коли християни відзначають народження Божого Сина.

На Різдво заведено бути поряд з родиною та близькими друзями, а якщо такої можливості немає, теплі різдвяні привітання завжди можна передати онлайн тим, хто вам дорогий. "Телеграф" підготував добірку різдвяних привітань.

Ви можете надіслати близьким красиву святкову листівку та порадувати їх теплим побажанням від себе. Вибирайте яскраву різдвяну картинку, завантажуйте її на свій гаджет і відправляйте адресату в будь-якому зручному месенджері або соціальній мережі.

Різдво Христове 2025 — листівки і картинки

На Різдво особливо хочеться порадувати близьких та подарувати їм тепло та турботу. Раніше "Телеграф" викладав гарні вірші українською на 25 грудня зі святом.