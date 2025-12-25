Лишь одна страна в мире способна прокормить себя самостоятельно: она втрое меньше Украины и вы вряд ли о ней слышали (карта)

Здесь даже минимальная зарплата выше украинской

В мире существует немного стран, которые могут обеспечить свои продовольственные потребности собственноручно. Одной из них считают Гайану в Южной Америке.

"Телеграф" решил сравнить Украину и Гайану, а также рассказать, что особенного в этой стране. Заметим, что даже размеры стран колоссально отличаются.

Гайана и Украина: чем отличаются

Гайана расположена в Южной Америке и имеет население около 830 тысяч человек. Ее площадь составляет примерно 214 970 км. При этом более 80% территорий покрыты непроходимыми джунглями. В Гайане минимальная зарплата 60147 GYD в месяц, то есть где-то 230-300 долларов США. Это президентская республика с тропическим климатом. Гайна в последние годы демонстрирует стремительный прирост ВВП, чему способствует активное развитие нефте- и газодобывающей отрасли.

Гайна на карте

Украина же в свою очередь имеет площадь более 603 700 км и более 36-40 млн населения. При этом только 23 млн га, 230 000 км, засеваются. То есть всего 38% территорий. Украина — парламентско-президентская республика с умеренно-континентальным климатом, достаточно хорошо развитой аграрной сферой и залежами полезных ископаемых.

Украина на карте

Что особенного в Гайане

Эта страна показывает уникальную модель выживания. Ведь 85% ее территории покрыты непроходимыми джунглями, при этом Гайана максимально эффективно использует узкую прибрежную полосу, где сосредоточено все сельское хозяйство. Аграрная промышленность страны направлена не на расширение площадей под посевы, а на интенсивные и разумные методы земледелия.

Гайана

Благодаря влажному и теплому климату Гайане удается держать достаточно высокие темпы производства агропродукции и покрывать свои потребности. Вместо монокультур фермеры высаживают несколько культур вместе. Между кокосовыми пальмами сажают ананасы и томаты. Таким образом, все угодья используются максимально эффективно, а урожайность возрастает в 1,5 раза.

