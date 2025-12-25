Лише одна країна у світі здатна прогодувати себе самостійно: вона втричі менша за Україну і ви навряд про неї чули (карта)

Тут навіть мінімальна зарплата вища за українську

У світі існує небагато країн, які можуть забезпечити свої продовольчі потреби власноруч. Однією з таких вважають Гайану у Південній Америці.

"Телеграф" вирішив порівняти Україну та Гаяну, а також розповісти, що особливого в цій країні. Зауважимо, що навіть розміри держав колосально відрізняють.

Гайана та Україна: чим відрізняються

Гайана розташована у Південній Америці та має населення приблизно 830 тисяч осіб. Її площа складає приблизно 214 970 км². При цьому понад 80% територій вкрито непрохідними джунглями. В Гайані мінімальна зарплата 60 147 GYD на місяць, тобто десь 230-300 доларів США. Це президентська республіка, з тропічним кліматом. Гайна останні роки демонструє стрімкий приріст ВВП, чому сприяє активний розвиток нафто та газовидобувної галузі.

Гайна на карті

Україна ж в свою чергу має площу понад 603 700 км² та понад 36-40 млн населення. При цьому лише 23 млн га, 230 000 км², засіваються. Тобто лише 38% територій. Україна — парламентсько-президентська республіка, з помірно-континентальним кліматом, досить добре розвинутою аграрною сферою та покладами корисних копалин.

Україна на карті

Що особливого в Гайані

Ця країна демонструє унікальну модель виживання. Адже 85% її території вкрито непрохідними джунглями, при цьому Гайана максимально ефективно використовує вузьку прибережну смугу, де зосереджено все сільське господарство. Аграрна промисловість країни спрямована не на розширення площ під посіви, а на інтенсивних та розумних методах землеробства.

Гайана

Завдяки вологому та теплому клімату Гайані вдається тримати досить високі темпи виробництва агропродукції та власноруч покривати свої потреби. Замість монокультур фермери висаджують кілька культур разом. Між кокосовими пальмами садять ананаси та томати. Таким чином усі угіддя використовуються максимально ефективно, а врожайність зростає у 1,5 рази.

