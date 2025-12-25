Не берите к столу подделку: как выбрать икру и проверить качество

Для проверки качества икры может хватить даже несколько капель кипятка.

Многие украинцы любят подавать красную или черную икру к новогоднему столу. Это не дешевый продукт, так что стоит знать, как не купить подделку.

При выборе праздничного угощения следует обратить внимание на несколько основных аспектов. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Как выбрать качественную икру

Как отметил эксперт, в первую очередь нужно проверить маркировку. На банке должны быть четко указаны вид рыбы, сорт, дата изготовления, срок годности, название производителя и сертификация.

"У красной икры зерна должны быть отдельными, блестящими, без наростов или слипания. А настоящая черная икра имеет естественные оттенки, поэтому ее зерна не должны быть полностью черными и мелкими. Натуральная красная икра не должна обладать резким рыбным запахом. В отличие от поддельной, искусственной икры настоящая красная икра не растворяется в горячей воде", — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что все-таки покупать икру лучше в официальных или специализированных магазинах и сетях. При этом внимательно проверять состав и соответствующие сертификаты.

"Не надо гнаться за ценой. Лучше, возможно, где-то 100 гривен переплатить, но ты возьмешь более качественный продукт и ты получишь то, чего ожидаешь", — отметил Дмитрий Загуменный.

